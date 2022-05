‘Succescoach Thomas Letsch kan carrière in België vervolgen’

Donderdag, 12 mei 2022 om 11:00 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:17

Thomas Letsch is in beeld bij Standard Luik, zo meldt Het Laatste Nieuws weten. De trainer van Vitesse staat samen met Ronny Deila van New York City FC op de shortlist om vanaf volgend seizoen aan de slag te gaan bij de Luikenaren. Standard heeft sinds kort een nieuwe eigenaar die de link met Letsch verklaart. De Duitser heeft nog een contract bij Vitesse, maar zou door onzekerheid bij de club kunnen vertrekken.

De nieuwe eigenaar van Standard, investeringsgroep 777 Partners, heeft tevens het Italiaanse Genoa in hun portefeuille. Bij die club is Johannes Spors de technisch directeur. Eerder was Spors in dezelfde functie werkzaam bij Vitesse, waar hij Letsch binnenbracht. Standard is op zoek naar een nieuwe trainer nadat het in april Luka Elsner ontsloeg wegens een teleurstellend seizoen. Letsch is samen met Ronny Deila een belangrijke kandidaat voor de Walloniërs. Ondanks een doorlopend contract is het de vraag of de Duitse oefenmeester zijn verbintenis uit gaat dienen. Dat heeft voornamelijk te maken met de onzekere toekomst van de club.

Door de sancties tegen Rusland moest eigenaar Valeriy Oyf de club in de verkoop doen. Voordat er een nieuwe eigenaar is gevonden kan de club geen belangrijke beslissingen omtrent volgend seizoen maken, aangezien het budget en de situatie van de club tegen die tijd onduidelijk is. Hierdoor riskeert de club belangrijke schakels kwijt te raken zonder deze gaten op te kunnen vangen met adequate vervangers. Dit zou Letsch kunnen bewegen Vitesse te verlaten.

Sinds zijn komst in 2020 zorgde Letsch voor overwegend positieve resultaten bij de club uit Arnhem. Zo leidde hij Vitesse in zijn eerste volledige seizoen naar de bekerfinale, die verloren werd van Ajax (2-1). In de competitie eindigden de Arnhemmers op de vierde plek, die recht gaf op een ticket voor de Conference League. In het nieuwe Europese toernooi verraste Vitesse vriend en vijand door onder andere Tottenham Hotspur in de groepsfase uit te schakelen. Ook Rapid Wien werd uitgeschakeld in de volgende ronde, voordat finalist AS Roma onder leiding van José Mourinho Vitesse een halt toeriep. In de Eredivisie staat Vitesse op de zesde plek en is het zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.