Juventus ziet routinier afzwaaien: ‘Honderd procent mijn beslissing’

Donderdag, 12 mei 2022 om 10:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:52

Giorgio Chiellini gaat Juventus aan het einde van het seizoen na zeventien jaar verlaten. De 37-jarige verdediger maakte woensdagavond na de verloren finale om de Coppa Italia tegen Internazionale (2-4 na verlenging) een einde aan alle speculaties over zijn toekomst bij de club.

"We hebben fantastische jaren gehad en nu is het aan de jonge jongens om het op te pakken. Ik heb alles gedaan wat ik kon en ik hoop dat ik iets heb betekend”, zei Chiellini. “Maandag neem ik afscheid in het Allianz Stadium. Het is honderd procent mijn beslissing. Ik ben blij dat ik op hoog niveau kan vertrekken, want ik heb altijd gezegd dat ik niet met de sleet erop wilde eindigen.” Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft Chiellini twee aanbiedingen uit de Amerikaanse Major League Soccer ontvangen, waaronder één van Los Angeles FC.

Met het vertrek van de routinier komt een einde aan een bijna twee decennia durende periode bij Juventus, waarin hij zich ontpopte als een van de meest bepalende voetballers in zowel de geschiedenis van la Vecchia Signora als van de Azzuri. Met Juventus won Chiellini in zijn carrière twintig prijzen, waaronder negen landstitels en vijf Coppa Italia’s. Daarnaast was hij twee keer verliezend finalist in de Champions League.

Chiellini kondigde vorige maand ook al zijn afscheid als international van Italië aan. De aanvoerder van Juventus behoort met 116 interlands al jarenlang tot de vaste kern van het Italiaanse elftal. Chiellini had gehoopt na de winst van het EK ook op het WK 2022 in Qatar hoge ogen te gooien, maar omdat Italië zich niet kwalificeerde, zal hij hij op 1 juni op Wembley tegen Argentinië tijdens een speciaal kampioensduel dat is georganiseerd door de UEFA en de Zuid-Amerikaanse Conmebol afscheid nemen.