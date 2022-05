Ralf Seuntjens keert halsoverkop terug naar Nederland vanwege tumor

Donderdag, 12 mei 2022 om 10:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:34

Een flinke domper voor Ralf Seuntjens, bijna twee maanden na zijn entree bij het Japanse FC Imabari. De 33-jarige aanvaller, die NAC Breda inruilde voor het avontuur in Japan, meldt donderdag via Instagram dat er bij hem een tumor is gevonden. Seuntjens is hierdoor per direct teruggekeerd in Nederland voor een behandeltraject. Het is nog onduidelijk wanneer en of hij terugkeert bij Imabari, waar zijn contract doorloopt tot 31 januari 2024.

"Ik ben voor medische redenen terug in Nederland", opent Seuntjens donderdag op zijn Instagram-pagina. "In Japan ben ik met een schouderblessure naar het ziekenhuis gegaan. De uitslag van de CT-scan heeft het leven van mijn naasten en mezelf volledig op zijn kop gezet. Er is een tumor gevonden. Ik ben gister (woensdag, red.) al in het ziekenhuis in Nederland geweest om zo snel mogelijk een traject te starten. Hier wil ik het voorlopig even bij laten. FC Imabari bedankt voor jullie steun."

Seuntjens krijgt in de reacties op zijn bericht de nodige steunbetuigingen uit de voetbalwereld. Onder meer Ruben Ligeon, Leeroy Owusu en Bryan Smeets wensen de boomlange spits veel sterkte voor de komende tijd. Daarnaast steken diverse supporters van NAC hem een hart onder de riem. Seuntjens, die verder uitkwam voor onder meer De Graafschap, FC Den Bosch en VVV-Venlo, stond negen maanden onder contract in Breda.