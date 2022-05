Kicker licht vijf belangrijke Ajacieden uit; Engelsen richten zich op Ten Hag

Donderdag, 12 mei 2022 om 10:25 • Shane Jebbink • Laatste update: 10:28

De landstitel voor Ajax is meer dan verdiend, oordelen diverse buitenlandse media. De Amsterdammers wonnen van sc Heerenveen (5-0) en creëerden daarmee een onoverbrugbare voorsprong op naaste achtervolger PSV. Engelse media focussen zich op de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag, terwijl in andere media ook andere hoofdrolspelers van het seizoen worden uitgelicht.

“De titel is een passend afscheid voor Erik ten Hag”, schrijft de BBC. “Ajax verzekerde zich van de titel door een verpletterende overwinning op Heerenveen.” Ook Sky Sports houdt zich voornamelijk bezig met de trainer van Ajax. “Ten Hag eindigt zijn verblijf bij Ajax met zijn derde titel op rij nadat hij zijn ploeg eerder naar succes leidde in de twee voorgaande seizoenen”, memoreren de Engelsen. “Dit is een perfect afscheid.”

Kicker concludeert dat Ajax het op een karakteristieke manier afmaakte tegen Heerenveen. “Ze wonnen de titel met hun eigen stijl: combinatievoetbal”, lijkt het Duitse sportblad onder de indruk te zijn. “De titelwinst is niet meer dan logisch met 96 doelpunten voor en maar 17 tegen in 33 wedstrijden.” Ook worden enkele hoofdrolspelers die het succes mogelijk maakten besproken. “De leiderschapskwaliteiten van Daley Blind was belangrijk, evenals de routine van Davy Klaassen en jeugdige speelsheid van Ryan Gravenberch. In de aanval bleek de kracht van Sébastien Haller samen met de finesse van Dusan Tadic een geweldige combinatie”, somt Kicker op.

Hoewel Heerenveen nog meedoet om een plek in de play-offs om Europees voetbal, vormden de Friezen geen serieuze bedreiging voor de titelkansen van Ajax. “Heerenveen ging snel op de rug liggen voor de Amsterdammers, die er met vijf goals een echte feestavond van maakten", vat het Belgische Sporza samen. De Spaanse sportkrant AS stelt dat Ajax vooral voor de winterstop ongenaakbaar was. “De kampioen van Nederland was vooral voor februari in geweldige vorm, een bijna jaloersmakende routine. Daarna kwam mede door de achtste finales van de Champions League de klad erin.”

De Spanjaarden zagen enkele uitblinkers bij de ploeg van Ten Hag. “Sébastien Haller wordt naar alle waarschijnlijkheid topscorer, terwijl Dusan Tadic de meeste assists heeft gegeven.” De titel is volgens de Spaanse krant meer dan terecht. “Als je het doelsaldo van Ajax vergelijkt met dat van PSV weet je dat het een terecht kampioenschap was.” Ook Marca zag de titel al een tijd aankomen. “Ajax had geen problemen om zijn titeldroom te bekrachtigen woensdagavond. De ploeg lag al een tijd op schema op de titel te prolongeren.”