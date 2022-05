Klaassen: ‘Kom op, loop even door en reageer ik met 'fucking hell man''

Donderdag, 12 mei 2022 om 09:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:53

Davy Klaassen kijkt na zijn vijfde landstitel als speler van Ajax terug op enkele memorabele momenten van afgelopen seizoen. De middenvelder gaat bijvoorbeeld dieper in op het voorval met André Onana, die in april na de 2-1 zege op Sparta Rotterdam in eerste instantie weigerde om de Ajax-fans te bedanken. De houding van de vertrekkende doelman wekte irritatie bij met name Klaassen en Daley Blind.

Klaassen kijkt op verzoek van het Algemeen Dagblad terug op het veelbesproken incident rondom Onana van enkele weken geleden. "We stonden klaar om het publiek te bedanken, nadat we Sparta hadden verslagen. André Onana kwam aanlopen. Ik zat nog in de emotie, want ik vond het een rotwedstrijd. Het was niet dat we wat te vieren hadden. Je staat daar niet met trots", benadrukt de zelfkritische Ajacied. "Dan wil je het publiek bedanken en naar binnen. Dan denk ik: kom op, loop even door en reageer ik met: 'fucking hell man'."

André Onana lijkt niet meer op zijn plek bij Ajax "Hij loopt op zijn dooie akkertje daar naartoe" pic.twitter.com/EucWcNZuR5 — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

"Dat werd toevallig opgepakt, maar het was niet om een signaal af te geven", aldus Klaassen, die vindt dat er teveel achter het voorval wordt gezocht. "De volgende dag kom ik André tegen en hebben we het erover. Dat hoort ook. Als je in een team ergens mee zit, moet je dat zeggen, voordat het iets groots wordt." De middenvelder van de kampioen denkt dat er bij elke club weleens onderlinge irritaties zijn. "Verder corrigeren we elkaar niet vaak. De werksfeer is goed en de ondergrens hoog. Als iemand daaronder komt, proberen we hem samen op te beuren. Zo worden we een sterk en hecht team."

Klaassen deelt aan de andere kant een groot compliment uit aan Dusan Tadic, in zijn ogen 'de ultieme aanvoerder' voor Ajax. "Hij is niet alleen een voorbeeld als professional, maar vraagt en weet ook altijd wat er leeft bij jongens." Klaassen ziet weinig van zichzelf terug in de captain van Ajax. "Ik kon juist in mezelf kruipen als ik slecht speelde. Dusan doet dat nooit, omdat hij continu bezig is om het team vooruit te helpen. Hij zou een minder seizoen hebben, maar is alweer bij dertig goals betrokken. Die cijfers slaan nergens op natuurlijk."

Volgens Klaassen werkt het alleen maar inspirerend dat Tadic bezeten is van het spelletje en ten koste van alles wil winnen. "Ja, veel mensen denken daar anders over, maar elk team wil Tadic, vanwege zijn kwaliteit en persoonlijkheid. Ik snap wel dat velen dat irritant vinden, maar ik denk dat daar een beetje jaloezie bij komt kijken", aldus Klaassen, die overigens niet tot scoren kwam tijdens de met 5-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen.