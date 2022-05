Kranten loven kampioen Ajax: ’Bloed, zweet en tranen nog nooit zo toepasselijk’

Donderdag, 12 mei 2022 om 09:45 • Jordi Tomasowa

Ajax mocht zich woensdagavond dankzij een klinkende 5-0 zege op sc Heerenveen voor de 36ste keer in de clubhistorie landskampioen van Nederland noemen. De ochtendkranten staan daags na het binnenhalen van de landstitel uitgebreid stil bij de prestatie van Ajax. De algehele conclusie is dat Ajax dit seizoen twee gezichten heeft laten zien.

“Kampioen van de luxe”, valt er met grote letters in de De Telegraaf te lezen. “Nu Ajax – door de 5-0 zege op SC Heerenveen – als eerste over de finishlijn van de Eredivisie is gestrompeld, zal links en rechts ongetwijfeld de kwalificatie ’kampioen van de armoede’ worden gebruikt. Onterecht, het tegendeel is waar. Gezien de breedte van de selectie en de karakters die daarin rondlopen, is het elftal van Erik ten Hag de ’kampioen van de luxe’. De succescoach had het voorrecht dat Ajax in een seizoen vol tegenslagen onverstoorbaar én veerkrachtig was.”

De ochtendkrant soms de randzaken waar Ajax dit seizoen mee te dealen had: Quincy Promes, die wordt verdacht van drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en een poging tot moord, de affaire-Zakaria Labyad, André Onana die terugkeerde na een dopingschorsing en het vertrek van Marc Overmars als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. “Zijn laatste seizoen bij Ajax was voor Ten Hag ook verreweg zijn meest uitdagende”, schrijft De Telegraaf. “Tekenend voor de groei die de ’lerende coach’ in Amsterdam doormaakte, was de wijze waarop hij zijn elftal door de stormen loodste. Na de winterstop werd in competitieverband alleen bij Go Ahead Eagles verloren. Dat is allerminst armoedig.”

“Pieken, dalen en uiteindelijk ontlading”, zo luidt de kop van het Algemeen Dagblad. “Na maanden vol ontsnappingen werd de uitzinnige achterban tegen Heerenveen een voetbalfeest geschonken. En trainer Erik ten Hag een afscheid in stijl: 5-0. Zo zag opluchting in de Johan Cruijff Arena er na het laatste fluitsignaal uit: basisspelers, reserves en blessuregevallen die onmiddellijk richting de eigen helft sprintten of hinkelden en elkaar in de armen vlogen. De complete selectie sprong in rondjes. En toen volgden de onderonsjes. Landgenoten die elkaar omarmden. Vrienden die elkaar opzochten”

De krant had vooral lovende woorden over voor de trainer van Ajax. “Nog in de eerste helft wist Ten Hag dat hij zich met een derde landstitel in een rijtje met Frank de Boer, Louis van Gaal en Rinus Michels zou scharen en zich als de succesvolste Ajax-trainer van de eeuw op Old Trafford gaat melden. De manier waarop deed hem zichtbaar deugd, want zo'n beetje alles wat hij er de voorbije 4,5 jaar in ramde bij Ajax, kwam er in zijn laatste thuisduel uit. De aanvalsdrang, de patronen en de combinaties; ze waren er weer nu de op de proef gestelde achterban naar de 36ste landstitel smachtte.”

Ook het Parool zag Ajax woensdagavond na moeizame weken op overtuigende wijze de landstitel grijpen. “Eindelijk draaide de offensieve carrousel weer eens soepeltjes, aangezwengeld door een doelpunt van publiekslieveling Nicolás Tagliafico in de achttiende minuut. Ajax speelde tegen Heerenveen met de flair van een kampioen en dat was nodig ook na weken van kommer en kwel. Supporters hebben het lied van Andre Hazes al lang geleden geadopteerd, maar het refrein is nooit meer van toepassing geweest dan de laatste tijd: de 36ste landstitel kostte bloed, zweet en tranen.”

Voor De Volkskrant was er een duidelijk verschil tussen het Ajax van voor de winterstop en na de winterstop. “Het 36ste landskampioenschap van Ajax is op vreemde, paradoxale wijze tot stand gekomen. Voor de winterstop spoot het confettikanon kleurige wolken vreugde uit, met 5-0 als favoriete uitslag en zes zeges in de groepsfase van de Champions League als piketpalen van blijdschap. De miljoenen euro's stroomden weer binnen, bij de club met veruit de hoogste inkomsten en uitgaven.”

“Na de winterstop groeide de kritiek met de week, om het vermoeid ogende spel. Onvrede was verweven met chagrijn, om de uitschakeling in de Champions League tegen Benfica, waardoor de zegereeks voor de winterstop in perspectief was geplaatst. (...) Hoe het ook zij: de derde landstitel in 4,5 jaar Ten Hag (plus één eerste plaats in het afgebroken coronaseizoen) is verdiend. Kijk naar het doelsaldo, dat overweldigend beter is dan dat van PSV.”