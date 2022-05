Van der Sar: 'Dan zie je hoe zijn gedrag Ajax-collega's verdrietig maakte'

Edwin van der Sar kijkt na de derde landstitel op rij van Ajax terug op enkele behoorlijk turbulente maanden. De algemeen directeur erkent dat er sportieve successen zijn geboekt door de kersverse kampioen, maar er was volgens hem ook duidelijk tegenslag. Van der Sar doelt daarmee op het plotselinge vertrek van collega Marc Overmars, die in februari opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke medewerkers van Ajax.

"Sportief gezien was het geslaagd", opent Van der Sar in gesprek met De Telegraaf. "Maar het was ook zwaar, vooral de laatste drie maanden. Dan denk je soms even, waar offer ik alles voor op?" Het veelbesproken vertrek van Overmars liet de Ajax-bestuurder bepaald niet onberoerd. "We kennen elkaar al zolang, als ploeggenoot bij Ajax en Oranje en als bestuurder bij Ajax. En dan zie je hoe zijn gedrag collega’s bij Ajax verdrietig heeft gemaakt. Ik wil er niet te veel meer over kwijt. We hebben alles weer opgepakt bij onze club", zo benadrukt Van der Sar.

"Vlak na zijn vertrek heb ik Marc nog regelmatig gesproken, de laatste maand niet meer. Ook hij heeft er een flinke knauw aan overgehouden", neemt Van der Sar de sportief directeur van Royal Antwerp FC enigszins in bescherming. De algemeen directeur is minder uitgesproken over Alfred Schreuder, die volgens De Telegraaf op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt met Ajax. Van der Sar wil wel iets zeggen over technisch manager Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die waarschijnlijk het technisch beleid zullen blijven vormgeven na het vertrek van Overmars. "Als je het goed doet, dan blijf je vaak staan."

Er liggen volgens Van der Sar na het vertrek van Overmars en het aanstaande afscheid van Erik ten Hag genoeg nieuwe uitdagingen bij Ajax. De 51-jarige algemeen directeur denkt zelf ook weleens na over zijn toekomst bij de club. "Ik blijf dit zeker niet tot mijn zestigste doen. Het is heel intensief allemaal, vooral dit jaar. Ik word niet de Sjaak Swart van de bestuurskamer van Ajax", aldus de oud-doelman, die de nodige spelers ziet vertrekken in de komende periode.

"We nemen afscheid van een doelman en rechtsback", doelt Van der Sar op André Onana en Noussair Mazraoui. "En we hebben een middenvelder met een vertrekwens”, verwijst hij naar de door Bayern München begeerde Ryan Gravenberch. „Maar als je zo goed speelt in de Champions League dan komt er vanzelf belangstelling voor veel spelers. Dat is logisch maar wij willen onze ambities ook overeind houden. We zullen zorgvuldig naar transfers blijven kijken."