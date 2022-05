‘Finale op de tocht voor Malacia; MRI-scan moet uitsluitsel geven’

Donderdag, 12 mei 2022 om 08:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:44

Feyenoord kan tijdens de Conference League-finale tegen AS Roma mogelijk geen beroep doen op Tyrell Malacia. Volgens 1908, een Twitteraccount gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt is de 22-jarige linksback enige tijd uit de roulatie vanwege een hamstringblessure.

Een MRI-scan moet donderdag uitsluitsel geven hoe lang Malacia exact uit de roulatie is, maar 1908 meldt dat de verdedige mogelijk ‘enige tijd zoet’ is met een hamstringblessure, waardoor Conference League-finale tegen Roma serieus in gevaar lijkt te komen. Feyenoord neemt het over twee weken op woensdag 25 mei op tegen de huidige nummer zes van de Serie A.

Trainer Arne Slot kon woensdagavond tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst) al geen beroep op Malacia doen vanwege een schorsing. De linksback werd in het Eredivisie-duel vervangen door Ramon Hendriks, die het dit seizoen doorgaans vooral moet doen met spaarzame invalbeurten. Onder Slot kwam de van origine centrale verdediger in zeven competitiewedstrijden tot slechts 194 speelminuten.

De blessure van Malacia is met de Conference League-finale in zicht mogelijk een flinke streep door de rekening van Slot, aangezien hij in selectie vande Rotterdammers de enige echte linksback is. Met het oog op komend seizoen kijkt Feyenoord daardoor naar een mogelijke back-up voor de drievoudig international van Oranje. 1908 meldde vorige maand dat de naam van Ian Maatsen, die dit seizoen door Chelsea verhuurd wordt aan Coventry City, bij de Stadionclub is gevallen.