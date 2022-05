Steijn doet aangifte: ‘Dat tart alles, en bedankt voor de karaktermoord’

Donderdag, 12 mei 2022 om 07:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:11

Maurice Steijn gaat aangifte doen bij de politie tegen fans van NAC Breda. De trainer van Sparta Rotterdam doet dit vanwege de diverse bedreigingen die zijn binnengekomen na het doelpunt van zoon Sem Steijn namens ADO Den Haag in de uitwedstrijd tegen NAC (1-2), de oude werkgever van de coach. De middenvelder provoceerde na zijn doelpunt de fanatieke aanhang van de Bredase club door onder meer naar zijn naam op het shirt te wijzen. Steijn senior vertrok vorig jaar bij NAC vanwege vermeende bedreigingen, al werd dat toen nooit bewezen door de politie.

"Dat is toch een superactie? Ik was trots op hem", zei Steijn na de 2-0 zege van Sparta op PEC Zwolle voor de camera van ESPN over de actie van zijn zoon. "Het blijkt maar weer eens dat als je beschimpt wordt in een stad en hij trekt daarin partij, dat is vorig jaar redelijk gebagatelliseerd. Door NAC-iconen en vooraanstaande journalisten die een NAC-hart hebben. Maar er is vannacht en vanmorgen ook weer van alles bij ons binnengekomen aan dreigementen die, nogmaals, gebagatelliseerd werden vanuit een aantal kampen daar. Maar waarin we nu wel aangifte gaan doen, dat hebben we vorig jaar gelaten, omdat we het niet groter willen maken", aldus de voormalig oefenmeester van NAC.

Maurice Steijn is woest na nieuwe bedreigingen en gaat aangifte doen: "Ook na wat er vandaag weer richting mijn kinderen is binnengekomen..." #spapec #deontknoping — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2022

"Maar wat er vandaag binnengekomen is richting mijn kinderen tart alles, dus daar gaan wij aangifte van doen", voegt de verbolgen Steijn daaraan toe. "Ik wil ook alle mensen die vorig jaar mee hebben gedaan aan de karaktermoord op mij, die wil ik daarvoor bedanken. Dat mijn kinderen nu ook weer volop bedreigd worden." De Sparta-coach lijkt tot slot zijn pijlen te richten op journalist en NAC-fan Sjoerd Mossou, die woensdagavond aanwezig was in de studio van ESPN. "Ik zie bij jullie iemand in de studio zitten net die daar ook aan heeft meegedaan. Dus nogmaals bedankt en mijn kinderen zijn weer volop bedreigd."

Sem Steijn verklaarde dinsdagavond tegenover Voetbalzone waarom hij juist voor het vak met de NAC-aanhang zijn doelpunt voor ADO vierde. "Dat had ik niet van tevoren bedacht", vertelde de middenvelder. "Er kwam een hoop emotie los. Misschien niet handig, maar er zijn wel meer dingen niet handig. Ik ben heel blij met mijn doelpunt. Ik ben blij dat ik de mensen hier stil heb gekregen. Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb direct na de wedstrijd een appje gehad van mijn vader. Hij was trots, ik heb hem zien staan."