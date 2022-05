Van der Sar neemt afscheid van Ten Hag: ‘Af en toe ben je een rare snuiter'

Donderdag, 12 mei 2022 om 06:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:38

Ajax-directeur Edwin van der Sar heeft de afzwaaiende Erik ten Hag na het behalen van de 36ste landstitel in de Johan Cruijff ArenA bedankt voor zijn afgelopen jaren in Amsterdamse dienst. De 52-jarige oefenmeester verlaat Ajax komend seizoen voor Manchester United en dus richtte Van der Sar zich tot Ten Hag.

“We hebben hem weer: de 36ste”, zei Van der Sar over de landstitel “Ik sta naast een man die vierenhalf jaar geleden naar Ajax kwam. Ik dacht wel eens: wat ben jij af en toe een rare snuiter, Erik. Ons eerste gesprek over voetbal herinner ik me nog. Wat ging jij met Ajax doen? Alle verwachtingen heb je overtroffen. Je hebt Ajax dominant voetbal laten spelen, attractief. Ook heb je prijzen gewonnen, de halve finale van de Champions League gehaald en de beker gewonnen.”

Van der Sar ziet Ten Hag komende zomer naar United vertrekken, de club waar de algemeen directeur van Ajax als speler ook de nodige successen beleefde. “Je gaat naar een club die ik ook een warm hart toedraag. Ik wens je veel succes daar. Je gaat door de voordeur van de Johan Cruijff Arena naar buiten en ik hoop je snel weer terug te zien.”

Ajax mocht zich woensdagavond de 36ste keer in de clubhistorie landskampioen van Nederland noemen, nadat de formatie van Erik ten Hag het karwei in de eigen Johan Cruijff ArenA met grote overtuiging afmaakte, door sc Heerenveen met ruime cijfers te kloppen: 5-0. De doelpunten in de kampioenswedstrijd kwamen op naam van Nicolás Tagliafico, Steven Berghuis, Sébastien Haller (penalty), Brian Brobbey en Edson Álvarez.