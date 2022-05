Atlético legt beslag op Champions League-ticket; Sevilla in de wachtrij

Woensdag, 11 mei 2022 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:39

Atlético Madrid heeft woensdagavond een zakelijke zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Elche genoten de Madrilenen halverwege al een 0-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf werd verdubbeld. Dankzij de overwinning klimt de ploeg van trainer Diego Simeone naar de derde plek op de Spaanse ranglijst, ten koste van Sevilla. Los Nervionenses kwamen eerder op de avond in eigen huis niet voorbij RCD Mallorca (0-0) en zakken naar de vierde positie. Dankzij de overwinning legde Atlético beslag op het derde ticket richting de groepsfase van de Champions League; Sevilla zit nog zeker een speelronde in de wachtstoel.

Sevilla - RCD Mallorca 0-0

Het team van trainer Julen Lopetegui had een overwinning nodig om zich te verzekeren van een ticket dat komend seizoen recht geeft op Champions League-voetbal. De voorsprong op stadsgenoot en nummer vijf Real Betis bedroeg bij het ingaan van de 36ste speelronde vier punten. Met name in het eerste bedrijf had Sevilla veel moeite met Mallorca, dat geconcentreerd stond te verdedigen. Ook na rust kwamen de Andalusiërs moeizaam op gang, al werd de druk op hij vijandige doel verder opgevoerd naarmate het laatste fluitsignaal dichterbij kwam. In de slotfase voorkwam doelman Manolo Reina met een fraaie redding dat Anthony Martial tot scoren kwam, terwijl Youssef En-Nesyri er evenmin in slaagde Reina te passeren.

Elche - Atlético Madrid 0-2

Met het puntenverlies van Sevilla in het achterhoofd begon Atlético overtuigend aan de ontmoeting in het Estadio Manuel Martínez Valero. De score werd geopend in de 28ste speelminuut, toen Matheus Cunha van dichtbij een voorzet van Renan Lodi het gewenste vervolg te geven: 0-1. De score werd verdubbeld na ruim een uur spelen. Rodrigo De Paul kreeg de bal na een zelf opgezette aanval terug in de zestien van Antoine Griezmann, waarna de middenvelder het leer in een leeg doel kon schuiven: 0-2. In de slotfase kreeg Atlético via onder meer Luis Suárez en Ángel Correa diverse mogelijkheden op een nieuwe treffer, maar die bleef uit. Dankzij de overwinning zijn los Colchoneros niet meer te achterhalen voor Real Betis.