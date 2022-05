Manchester City zet dankzij vierklapper De Bruyne grote stap richting titel

Woensdag, 11 mei 2022 om 23:08 • Laatste update: 23:55

Manchester City heeft woensdag een nieuwe stap gezet richting de landstitel in Engeland. De ploeg van Josep Guardiola won mede door een vierklapper van Kevin De Bruyne met 1-5 van Wolverhampton Wanderers en staat daardoor drie punten los van nummer twee Liverpool, met nog twee duels te gaan. Ook het doelsaldo is door de ruime zege duidelijk in het voordeel van the Citizens: +72 om +65. Chelsea won met 0-3 van Leeds United en is nagenoeg zeker van een Champions League-ticket; Everton speelde met 0-0 gelijk bij Watford en staat zestiende.

Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1-5

Manchester City zocht meteen de aanval op Molineux en de aanvalsdrift van het elftal van Guardiola resulteerde al in de zevende minuut in de openingstreffer. De Bruyne ging de combinatie aan met Bernardo Silva en de Belgische spelmaker schoot de bal vervolgens van binnen de zestien onberispelijk in de rechterbenedenhoek: 0-1. Wolverhampton kwam slechts vier minuten later langszij via De Bruyne's landgenoot Leander Dendoncker, die na een vlotte counter op fraaie wijze scoorde vanaf de rand van het strafschopgebied van Manchester City.

De levendige beginfase kreeg vijf minuten na de gelijkmaker een vervolg. De Bruyne gaf de bal net buiten de zestien in een keer mee aan Raheem Sterling, die door snel uitkomen van doelman José Sá niet kon wist te scoren. De mee opgekomen De Bruyne reageerde alert en schoot de afvallende bal via de Wolves-keeper hoog in het doel: 1-2. De hattrick van de ontketende Belgische middenvelder was compleet in de 24ste minuut. De Bruyne trok vanaf rechts naar binnen, liet een paar spelers van Wolverhampton zijn hielen zien, en knalde raak in de linkerbenedenhoek: 1-3. Manchester City bleef de bovenliggende partij in de onderhoudende eerste helft, met De Bruyne die in de slotminuut net naast schoot.

0-1 CITY ?? Via De Bruyne komen The Citizens al vroeg op voorsprong op bezoek bij Wolves ??#ZiggoSport #PremierLeague #WOLMCI pic.twitter.com/chF426Jg3B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2022

Het vierde doelpunt van de uitblinkende De Bruyne kwam er alsnog na een uur spelen. De middenvelder gaf de bal mee aan Phil Foden, die van binnen het strafschopgebied Sterling probeerde te bereiken. De bal kwam net achter laatstgenoemde terecht, maar daarmee was de aanval niet afgelopen. De Bruyne was slim meegelopen en schoot keihard raak in de rechterbenedenhoek: 1-4. De niet af te stoppen Belg stelde enkele minuten daarna Foden in staat om ook te scoren, maar diens inzet kwam tegen de paal terecht. Aan de andere kant plukte Ederson een knal van Raúl Jiménez heel fraai uit de kruising.

Manchester City wilde gezien de titelstrijd met Liverpool aan het doelsaldo werken en bleef daarom op zoek naar meer doelpunten. De 1-5 voor de bezoekers kwam er met nog zes minuten op de klok. Na goed combineren van João Cancelo en Jack Grealish kwam de van richting veranderde bal terecht bij Sterling, die voor een leeg doel de vijfde treffer van Manchester City kon aantekenen. Een minuut voor tijd zat de lat in de weg toen De Bruyne met een gekruld schot zijn vijfde van de avond dacht te hebben gemaakt. Door de voetbalshow van the Citizens is de voorsprong op Liverpool weer drie punten, met nog twee speelronden voor de boeg in de Premier League.

VIER voor De Bruyne ?? City komt op een 1-4 voorsprong door de 4e (??) treffer van de Belg ????????#ZiggoSport #PremierLeague #WOLMCI pic.twitter.com/tMqizNmsD0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2022

Manchester City wilde gezien de titelstrijd met Liverpool aan het doelsaldo werken en bleef daarom op zoek naar meer doelpunten. De 1-5 voor de bezoekers kwam er met nog zes minuten op de klok. Na goed combineren van João Cancelo en Jack Grealish kwam de van richting veranderde bal terecht bij Sterling, die voor een leeg doel de vijfde treffer van Manchester City kon aantekenen. Een minuut voor tijd zat de lat in de weg toen De Bruyne met een gekruld schot zijn vijfde van de avond dacht te hebben gemaakt. Door de voetbalshow van the Citizens is de voorsprong op Liverpool weer drie punten, met nog twee speelronden voor de boeg in de Premier League.

Leeds United - Chelsea 0-3

Door een fraai doelpunt van Mason Mount stond Chelsea al binnen enkele minuten op voorsprong. De aanvallende middenvelder lanceerde Reece James aan zijn rechterkant; de opgestoomde back betrad het strafschopgebied en legde de bal terug op Mount, die vanaf de rand van de zestien de rechterbovenhoek vond. Leeds heeft ieder punt nodig in de strijd tegen degradatie, maar maakte het zichzelf moeilijk door een rode kaart te incasseren. Daniel James ging snoeihard door op de enkel van Mateo Kovacic en moest inrukken.

ROOD VOOR LEEDS ? Daniel James pakt rood na een verschrikkelijke sliding op de enkel van Kovacic ?? De Kroaat moest even later zelfs het veld verlaten door de tackle ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEECHE pic.twitter.com/xzDSuvw5DU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2022

Kort voor de pauze kwam Leeds goed weg toen een venijnige charge van Kalvin Phillips van achteren bij Christian Pulisic slechts geel opleverde, waardoor de thuisploeg in ieder geval met tien man bleef staan. Eerder in de eerste helft werd een doelpunt van Romelu Lukaku afgekeurd wegens buitenspel. Leeds, met Pascal Struijk in de basis, kwam er nauwelijks aan te pas. Tien minuten na de pauze verdubbelde Chelsea de marge via Pulisic, die een laag schot achter doelman Illan Meslier plaatste. Invaller Hakim Ziyech stelde Romelu Lukaku na een breedtepass in het strafschopgebied in staat de 0-3 te maken, al moest Lukaku daar eerst nog meerdere verdedigers voor passeren en op het verkeerde been zetten.