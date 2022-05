Giorgos Giakoumakis bezorgt Celtic 52ste landstitel in de clubhistorie

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:09

Celtic is woensdagavond voor de 52ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Schotland geworden. Een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Dundee United volstond voor de ploeg van manager Ange Postecoglou om zich te verzekeren van de landstitel. Giorgos Giakoumakis was de grote held met een treffer. Met nog een duel te gaan in de cinch Premiership zijn the Bhoys niet meer te achterhalen voor nummer twee Rangers, die met vier punten minder op de tweede positie staat.

Na een eerste helft die gekenmerkt werd door weinig hoogtepunten, werd de ban zeven minuten na de hervatting gebroken. Het was voormalig VVV-Venlo-spits Giakoumakis die de score opende met een kopbal na een puntgave voorzet van Anthony Ralston. De spanning kwam nog wel terug in de wedstrijd, want in de 72ste minuut kwam Dundee langszij. Dylan Levitt tekende de 1-1 aan op aangeven van Charlie Mulgrew, waardoor Celtic in het slotkwartier nog moest vrezen voor een nederlaag. De defensie hield echter stand en trok het gelijkspel over de streep.

Het was de 52ste landstitel in historie van Celtic, dat drie landstitels minder verzamelde dan Rangers (55). De landstitel hing al enige tijd in de lucht, daar het team van manager Giovanni van Bronckhorst met name in februari onnodig veel punten morste. Het seizoen is overigens nog lang niet voorbij voor Rangers, dat op 18 mei de Europa League-finale speelt tegen Eintracht Frankfurt. Daarna kan de ploeg van Van Bronckhorst op 21 mei ook nog beslag leggen op de Scottish Cup, waarin Hearts de tegenstander is in de finale.