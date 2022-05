Steven Berghuis verklaart trap op de cornervlag: ‘Wat? Wat? Wat is er dan?’

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:29 • Mart van Mourik

Steven Berghuis komt na afloop van de zege van Ajax op sc Heerenveen (5-0) met een verklaring voor het trappen van de cornervlag. De aanvaller verzorgde in de 33ste speelminuut van het gewonnen kampioensduel in de Eredivisie de 2-0, waarna hij naar de cornervlag rende en de cornervlag omver trapte. In gesprek met Milan van Dongen vertelt Berghuis voor de camera van ESPN dat ‘alles er even uitkwam’.

Na de 1-0 toonde Ajax zich efficiënt en de ploeg combineerde in de 33ste minuut op schitterende wijze naar 2-0. Jurriën Timber kwam van achteruit mee, combineerde met Taylor en trok de bal vlak van voor het doel terug. Haller zag een hakbal mislukken, waarna Berghuis de bal voor het binnenlopen had. Zijn opmerkelijke, gefrustreerd ogende manier van juichen leidde in de rust al tot vraagtekens bij de analytici van ESPN.

"Hij is nogal woest...", merkte Marciano Vink op, terwijl Kenneth Perez vermoedde dat Berghuis iets dwars zat. "Iemand heeft waarschijnlijk gezegd dat hij niet zo goed speelde de laatste weken en dat vond hij misschien niet zo leuk. We noemden hem bij wijze van spreken de beste speler ter wereld en toen zag je niks aan hem. Nu zijn we kritischer. Dat is toch niet zo heel gek, als je ziet hoe hij de laatste weken heeft gespeeld? Hij was een natte krant. Als dat wordt benoemd, is het allemaal too much. Dat is bijzonder gedrag”, zei de analist.

“Een nieuwe manier van juichen? Ja het was mijn honderdste goal ook in de Eredivisie en het scoren in een kampioenswedstrijd”, vertelt Berghuis, kijkend naar de beelden van zijn juichen. “Wat die trap was? Wat? Wat is er dan? Lekker, lekker. Gewoon, lekker. Kampioen. Alles kwam er een beetje uit. Het was een spannend seizoen en PSV bleef winnen. Ongelooflijk dat we 2-2 speelde tegen AZ, maar gelukkig konden we het vanavond afmaken. Ik ben gewoon blij dat we dit met het team hebben gehaald”, aldus de aanvaller.