Noussair Mazraoui emotioneel na laatste thuiswedstrijd in dienst van Ajax

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:30

Noussair Mazraoui gaat naar Bayern München. De rechtsback van Ajax bevestigt woensdagavond na het behalen van de landstitel dat zijn overstap rond is. In de tweede helft van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) werd Mazraoui gewisseld en bedankt door het publiek. In gesprek met Hans Kraay junior van ESPN beschrijft hij Bayern als zijn droomclub.

De 24-jarige Mazraoui speelt het grootste deel van zijn leven voor Ajax. Zijn vertrek valt hem dan ook zwaar. "Het is emotioneel. Ik ben een gevoelige jongen en heb zeventien jaar bij deze club gespeeld. Iedereen weet dat dit mijn laatste thuiswedstrijd was. Het voelde als een afscheid en ik heb ervan genoten. Ik heb genoten van elke minuut die ik hier heb gespeeld. Ik besef nog niet dat het nu klaar is, maar toen ik een staande ovatie kreeg vond ik dat echt geweldig."

????????? Noussair Mazraoui bevestigt zijn transfer naar Bayern München.



"Dit is het juiste moment, we zijn kampioen geworden"#ajahee #deontknoping — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2022

"Iedereen gunt het mij. Ik houd van de supporters en ik houd van deze club. De trainers en de spelers zijn geweldig", vervolgt Mazraoui, die door Kraay junior wordt gefeliciteerd met zijn overstap. "Dankjewel. Het is rond. Na Ajax is Bayern mijn droomclub." Mazraoui vertrekt transfervrij. Vorige week schreef BILD dat de vleugelverdediger van Ajax al medisch is gekeurd bij der Rekordmeister.

Eerder op de woensdag werd zijn transfer al bevestigd door sportief directeur Hasan Salihamidzic van Bayern. "Hij is het type speler waar heel Europa naar op zoek was", vertelde Salihamidzic aan TZ. "We zijn heel blij dat hij heeft besloten om de komende jaren bij ons te spelen. Hij is een speler die ons team zal versterken." Er moeten slechts nog wat puntjes op de i gezet worden, zei de directeur. "We zitten in de afrondende fase. Het ziet er goed uit. Hij heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd en brengt iets vernieuwends bij onze ploeg. We weten hoe moeilijk het is om een goede rechtsback te vinden."