PEC Zwolle grijpt laatste strohalm niet in Rotterdam en degradeert

Woensdag, 11 mei 2022 om 21:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:09

PEC Zwolle is officieel gedegradeerd na de 2-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam van woensdagavond. De nederlaag en de bijbehorende degradatie viel slecht bij de meegereisde fans, die tijdens het duel op Het Kasteel uit woede met stoeltjes gooiden. Willem II mag blijven hopen na het 1-1 gelijkspel tegen SC Cambuur. Met nog een duel, tegen FC Utrecht zondag, voor de boeg, bedraagt de achterstand op de voorlopig veilige nummer zestien Sparta en nummer zeventien Fortuna Sittard twee punten.

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 2-0

In een direct duel om degradatie begon Sparta uitstekend. Een vrije trap van Vito van Crooij kon door Adil Auassar met de punt van zijn linkervoet achter Kostas Lamprou worden gewerkt. PEC wilde direct iets terug doen, maar een voorzet van Thomas van den Belt kwam terecht op de lat. Aan de andere kant maakte Vito van Crooij op aangeven van Younes Namli de kopzorgen van PEC erger met een schot in de linkerhoek.

PEC wist in de tweede helft iets moest forceren om degradatie af te wenden en werd na een uur spelen bijna geholpen door Sparta-verdediger Dirk Abels, die bijna zijn eigen doelman verschalkte. Maduka Okoy kon met een reflex een tegendoelpunt voorkomen. Een kwartier voor tijd tikte de doelman van Sparta een schot van Clement naast. PEC kon in het restant van de wedstrijd niet meer gevaarlijk worden waardoor het degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet kon voorkomen

Trieste taferelen op Het Kasteel. De fans van PEC Zwolle kunnen de huidige situatie niet verkroppen en smijten met meerdere stoeltjes. #spapec pic.twitter.com/v7hDKdRm8v — Sander Verrips (@Sander_Verrips) May 11, 2022

SC Cambuur - Willem II 1-1

De Friezen kwamen gaandeweg de eerste helft steeds beter in de wedstrijd, al duurde het tot twee minuten voor rust voordat de openingstreffer kunnen worden genoteerd in Leeuwarden. Linksback Sekou Sylla tekende met een streep in de bovenhoek van circa 25 meter afstand voor zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Door het wonderschone doelpunt van de vleugelverdediger ging Cambuur rusten met een 1-0 voorsprong. Willem II rechtte echter de rug en kwam langszij in de openingsfase van de tweede helft.

Derrick Köhn juicht na de gelijkmaker voor Willem II.

Mats Köhlert stuitte eerst nog op Cambuur-doelman Sonny Stevens. Kort daarna was het via linksback Derrick Köhn wel raak voor het dapper strijdende Willem II: 1-1. Roberts Uldrikis leek de voorsprong van Cambuur te herstellen in de 71ste minuut, maar zijn fraaie inzet ging maar net naast. Korte tijd later maakte de weer fitte Tom Boere zijn rentree bij de thuisclub. In de slotfase van de ontmoeting in Friesland werd er nog het nodige gewisseld, maar dat bracht geen verandering meer in de stand. Willem II moet nu zondag winnen van Utrecht om uitzicht te houden op lijfsbehoud, al is men afhankelijk van Sparta en Fortuna Sittard met allebei twee punten meer.

Fortuna Sittard - Vitesse 1-2

Fortuna kon de punten goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Openda was na vijftien minuten spelen dichtbij een treffer, maar zijn schot ging rakelings naast het doel. Twee minuten later schoot Adrian Grbic de bal snoeihard op de paal. Na 35 minuten liet de thuisploeg van zich horen, maar Lisandro Semedo schoot goed doorkoppen van Ben Rienstra wild over. Op slag van rust kwam Fortuna alsnog op voorsprong. Paul Gladon werd door Tomas Hajek in het strafschopgebied gevloerd en verzilverde zelf het buitenkansje.

Nog voor het rustsignaal klonk kwam Vitesse echter weer op gelijke hoogte. Riechedly Bazoer vond met een pass vanaf eigen helft Million Manhoef, die de bal in het doel schoof. Beide doelmannen bleken tien minuten na rust paraat op schoten van Semedo en Openda. Laatstgenoemde was na een dik uur met een kopbal via de onderkant van de lat op aangeven van Eliazer Dasa wel succesvol en bracht Vitesse daarmee de overwinning.

RKC Waalwijk - Heracles Almelo 2-0

Beide ploegen wisten dat bij een overwinning handhaving vrijwel zeker was. Heracles gaf het startsein voor de wedstrijd in Waalwijk in de vorm van een kopbal van Sinan Bakis. De thuisploeg kwam met een antwoord in de vorm van een doelpunt. Een terugspeelbal van Luca de la Torre bleek te kort, waardoor Finn Stokkers de bal kon overnemen. Hij bereikte op zijn beurt Michiel Kramer, die het leer binnen kon schuiven.

Na rust kon een vrije trap van Alexander Büttner worden binnengekopt door Melle Meulensteen, maar via Koen Bucker ging de bal rakelings naast. Na een uur spelen verdubbelde RKC alsnog de voorsprong. Een doeltrap van Etienne Vaessen werd door Kramer doorgekopt op Richard van der Venne, die met een lepe stift afmaakte. Hij was daarmee verantwoordelijk voor het laatste wapenfeit van de wedstrijd, waardoor ljifsbehoud voor de thuisploeg een feit was.