Slaapverwekkende wedstrijd in Deventer levert Feyenoord toch drie punten op

Woensdag, 11 mei 2022 om 21:56 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft de laatste uitwedstrijd van het seizoen in winst omgezet. In een slaapverwekkende wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was een doelpunt van Bryan Linssen in de tweede helft doorslaggevend: 0-1. Door de zege is Feyenoord officieel zeker van de derde plaats, al kon die positie de Rotterdammers eigenlijk al niet meer ontgaan vanwege het superieure doelsaldo ten opzichte van FC Twente. Go Ahead kan zich zondag nog kwalificeren voor de play-offs om Europees voetbal, maar moet dan in ieder geval winnen op bezoek bij concurrent sc Heerenveen.

Na een niet al te opwindende start van de wedstrijd deed zich een opmerkelijk moment voor. Alireza Jahanbakhsh beging in de ogen van scheidsrechter Danny Makkelie een overtreding op Isac Lidberg, al was het niet meteen duidelijk of de tackle binnen het strafschopgebied plaatsvond. Makkelie wees naar de stip, maar wilde van videoscheidsrechter Joey Kooij weten of de overtreding inderdaad binnen de zestien was. Kooij concludeerde simpelweg dat Jahanbakhsh de bal speelde en er dus helemaal geen sprake was van een overtreding.

Het aantal kansen in de eerste helft was beperkt. Jahanbakhsh probeerde het van afstand en bezorgde Andries Noppert wat problemen, maar in twee instanties klemde de doelman de bal. Aan de overzijde vloog een schot van Ragnar Oratmangoen naast. In de rust voerde Arne Slot drie wissels door: Philippe Sandler, Denzel Hall en Cole Bassett kwamen erin voor Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Fredrik Aursnes.. De eerste mogelijkheid van het tweede bedrijf was voor Bryan Linssen, die uit de draai op de lat schoot nadat verdediger Gerrit Nauber de bal toucheerde.

Ook de tweede helft ging vrij geruisloos voorbij. Het leek een typische 0-0-wedstrijd, maar twintig minuten voor tijd scoorde Feyenoord toch. De alerte Jahanbakhsh zette de iets te nonchalante Bas Kuipers van de bal en bediende Linssen, die doelman Andries Noppert kansloos liet met een laag schot in de rechterhoek. Het was een dreun voor de play-offaspiraties van Go Ahead, maar de thuisploeg was simpelweg niet bij machte om Feyenoord pijn te doen. Afgezien van een diagonaal schot van Iñigo Córdoba, dat naast zeilde, kreeg Go Ahead geen serieuze kansen. Bij Feyenoord viel Sandler nog uit met fysieke klachten. In de blessuretijd moest doelman Ofir Marciano behandeld worden, maar hij kon blijven staan.

De derde plek leidt Feyenoord naar de play-offronde van de Europa League; als de ploeg van Slot de Conference League wint ten koste van AS Roma, gaat men rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in. Door het behalen van de derde plaats weet Feyenoord zich in ieder geval verzekerd van plaatsing voor een Europese groepsfase. Als het immers misgaat in de play-offronde van de Europa League, stroomt de club door naar de groepsfase van de Conference League. Go Ahead heeft nog een kansje op de play-offs voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.