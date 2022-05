Wonderschone bal in de kruising van Gutiérrez lichtpunt op sombere avond

Woensdag, 11 mei 2022 om 21:52 • Mart van Mourik

PSV heeft woensdagavond een nipte overwinning geboekt in de Eredivisie. In de voorlaatste speelronde van de competitie waren de Eindhovenaren in eigen huis met 3-2 te sterk voor NEC Nijmegen. Érick Gutiérrez verzorgde met een schot van afstand in de kruising de mooiste treffer van de wedstrijd. Door de overwinning van Ajax op sc Heerenveen (5-0) eindigt de ploeg van trainer Roger Schmidt definitief op de tweede plek van de ranglijst. NEC stijgt ondanks de nederlaag zelfs naar de achtste positie, daar de ploeg van trainer Rogier Meijer op dit moment een beter doelsaldo heeft dan Heerenveen.

Schmidt moest door veel personele problemen met zijn opstelling puzzelen. De oefenmeester kon geen beroep doen op Phillip Mwene, Olivier Boscagli, Ryan Thomas, Armando Obispo, Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius. Ook André Ramalho voegde zich nog voor de wedstrijd tegen Feyenoord (2-2) met een terugslag in zijn revalidatie bij de toch al lange lijst van afwezigen. Joey Veerman is niet helemaal fris uit de wedstrijd in De Kuip gekomen en kon niet starten tegen NEC. Door de afwezigheid van Veerman stonden Ibrahim Sangaré en Ritsu Doan op het middenveld.

?? Een kanonskogel van Érick Gutiérrez!@PSV komt op 2-0 na deze heerlijke knal van de Mexicaan.#psvnec #deontknoping pic.twitter.com/TUsUuACVm3 — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2022

PSV begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd, waarin de eerste kans van de wedstrijd ontstond in de tweede speelminuut. Het schot van Philipp Max verdween naast het vijandige doel. Enkele minuten later kreeg ook Doan een goede mogelijkheid om de score te openen. Hoewel Noni Madueke er beter voor stond, besloot Doan zelf te schieten. Tot onvrede van zijn ploeggenoten produceerde hij een matig schot, dat gepareerd werd door doelman Mattijs Branderhorst. Na een slordige fase van zeker twintig minuten werd het scorebord in de 26ste speelminuut in beweging gebracht.

Na een fraaie solo legde Madueke de bal op de rand van het zestienmetergebied klaar voor Doan. De aanvallende middenvelder kreeg alle tijd om uit te halen en plaatste de bal in de linkerbenedenhoek: 1-0. Kort nadat Sangaré vanaf de rand van het vijfmetergebied op de paal schoot, kwam PSV op 2-0. Buiten de zestien ontving Gutiérrez een breedtepass, waarna hij direct besloot uit te halen en met een wonderschone pegel de rechterkruising trof: 2-0. Toen Eran Zahavi een kwartier na rust de 3-0 maakte op aangeven van Max, leek het duel in Eindhoven gespeeld. Niets bleek echter minder waar, want in de 66ste minuut zette NEC de comeback in.

Jordan Teze tastte volledig mis na een voorzet vanaf de rechterkant, waardoor Mikkel Duelund van dichtbij en in alle vrijheid een geschikte hoek kon uitkiezen. De invaller verschalkte Yvon Mvogo in de rechterhoek: 3-1. De Nijmegenaren slaagden er zelfs nog in de aansluitingstreffer aan te tekenen. Na een fraaie dribbel werd Ibrahim Cissoko binnen het strafschopgebied in de rug geduwd door Sangaré. Arbiter Bas Nijhuis twijfelde geen moment en gaf een strafschop aan de bezoekers. Jonathan Okita nam zijn verantwoordelijkheid en schoot op overtuigende wijze de 3-2 binnen. Hoewel beide teams in de slotfase nog op zoek gingen naar een treffer, werd die niet meer gevonden.