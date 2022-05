Ajax grijpt in kolkende Johan Cruijff ArenA met prachtcijfers 36ste landstitel

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Ajax mag zich voor de 36ste keer in de clubhistorie landskampioen van Nederland noemen. De formatie van Erik ten Hag maakte het karwei in de eigen Johan Cruijff ArenA met grote overtuiging af, door sc Heerenveen met ruime cijfers te kloppen: 5-0. De doelpunten in de kampioenswedstrijd kwamen op naam van Nicolás Tagliafico, Steven Berghuis, Sébastien Haller (penalty), Brian Brobbey en Edson Álvarez.

Bij Ajax keerden Noussair Mazraoui en Steven Berghuis, zondag tegen AZ (2-2) nog bankzitter, terug in het basiselftal. Brian Brobbey viel na zijn openingsdoelpunt in Alkmaar uit en begon tegen Heerenveen op de bank. Ten Hag had Berghuis op rechtsbuiten kunnen posteren, maar hield vast aan een 4-4-2-systeem met Sébastien Haller en Dusan Tadic als spitsen. Ole Tobiasen had bij Heerenveen na de knappe zege bij Vitesse (1-2 winst) geen reden om wijzigingen aan te brengen en deed dat ook niet.

Luid aangemoedigd door het eigen publiek zette Ajax de Friese bezoekers direct onder druk, maar de ArenA moest twintig minuten wachten op een eerste kans, die ook meteen een goal opleverde. Noussair Mazraoui bracht de bal vanaf de achterlijn terug, waarna de bal via combineren van Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Dusan Tadic aan de linkerzijde van de zestien bij de vrije Nicolás Tagliafico belandde. De Argentijnse publiekslieveling vond beheerst de vrije verre hoek: 1-0. De bal leek in herhaling al bij Mazraoui ver over de achterlijn, maar de VAR greep niet in.

Ajax toonde zich efficiënt en combineerde zich in de 33ste minuut op schitterende wijze naar 2-0. Jurriën Timber kwam van achteruit mee, combineerde met Taylor en trok de bal vlak van voor het doel terug. Haller zag een hakbal mislukken, waarna Steven Berghuis de bal voor het binnenlopen had. De beslissing in de wedstrijd volgde vijf minuten later, toen Berghuis omver werd gelopen door Ibrahim Dresevic. Tadic gunde de penalty na een aantal missers aan Haller, die de bal met de nodige moeite achter Erwin Mulder kreeg: 3-0.

Direct na rust volgde een enorme mogelijkheid voor Berghuis, die de bal na uitstekend voorbereidend werk van Davy Klaassen wederom voor het binnenlopen had, maar deze keer over schoot. Mazraoui, die naar Bayern München verkast, speelde zijn (voorlopig) laatste wedstrijd in de ArenA en werd na 55 minuten onder luid applaus gewisseld. Heerenveen liet zich eindelijk gelden en produceerde een dreigend schot uit de tweede lijn via Anas Tahiri. Maarten Stekelenburg tikte de bal uit de verre hoek.

Invaller Mohammed Kudus was aan de overzijde van het veld dichterbij en zag zijn schot van een meter of veertien op de lat eindigen. Het vierde doelpunt werd volledig geproduceerd door invallers. Devyne Rensch verstuurde een lange bal op Mohamed Daramy, die zijn volley gekeerd zag worden. In de rebound tikte Brobbey alert binnen: 4-0. De toegift kwam op naam van Edson Álvarez, die snel reageerde en een schot van Daramy de juiste richting op stuurde: 5-0.