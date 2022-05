‘Ik ben niet alleen de beste van mijn elftal, ik ben ook de beste van de wereld’

Woensdag, 11 mei 2022

Mohamed Salah beschouwt zichzelf als de beste rechterspits ter wereld. De 29-jarige Egyptenaar, die met Liverpool in de race is om liefst vier hoofdprijzen, heeft er na het winnen van de verkiezing om de FWA Footballer of the Year ook geen moeite mee om dat uit te spreken. "Als je mij vergelijkt met de rest, zul je zien dat ik de beste ben", aldus Salah tegenover beIN Sports.

Zowel met Liverpool als in individueel opzicht is Salah bezig aan een weergaloos jaar, waarin zijn club in geen enkel toernooi vroegtijdig werd uitgeschakeld en dus alle mogelijke wedstrijden van dit seizoen zal spelen. "Als je me vergelijkt met alle spelers op mijn positie, niet alleen in mijn team maar over de hele wereld, dan zul je zien dat ik de beste ben", gelooft Salah.

Salah speelde zelf tot nu toe 48 officiële duels dit seizoen, waarin hij liefst 30 goals en 16 assists voor zijn rekening nam. "Ik focus me altijd op mijn werk, doe mijn best en mijn cijfers zijn het beste bewijs van mijn woorden. Ik vind het leuk om altijd een nieuwe uitdaging voor mezelf te creëren, mezelf te verbeteren door iets anders te proberen. Het verschil maken is mijn plicht."

De opmars van Salah in het internationale voetbal kwam relatief laat op gang. De Egyptische ster slaagde niet bij Chelsea en verkaste in 2015 naar AS Roma. Met twee geweldige seizoenen in Italië verdiende hij een toptransfer naar Liverpool, waar hij vanaf minuut één de absolute ster was. "Vóór 2018 zeiden sommigen dat ik er niets van kan, nadat ik Chelsea had verlaten. Maar ik bleef positief, ging door en presteerde vervolgens geweldig."

Eind mei staat Salah met Liverpool opnieuw in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Het is een replay van de eindstrijd in 2018, toen de Madrilenen na geblunder van Liverpool-doelman Loris Karius met 3-1 won. Salah moest zich al in de eerste helft laten vervangen door een blessure. "Ik herinner me de laatste finale tegen Real Madrid alsof het gisteren was", aldus de vleugelspits. "We zijn goed voorbereid en hopelijk kunnen we nu wraak nemen."