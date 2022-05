Verdediger bekent ‘onderbroeken-diefstal’ in Keuken Kampioen Divisie

Donderdag, 12 mei 2022 om 07:15 • Justus Dingemanse • Laatste update: 20:38

In StadionSpieker brengt Voetbalzone een bezoek aan de mooiste stadions van de Keuken Kampioen Divisie. In deze aflevering krijgt presentator Kalum van Oudheusden een exclusieve rondleiding in Stadion de Vliert van FC Den Bosch door Teun van Grunsven. De verdediger werd geboren in het Noord-Brabantse Oss en vertelt liefdevol over zijn home (not far) away from home.

Van Grunsven neemt de presentator mee door de met graffiti bespoten tunnel het veld op. “Eerst met het linkerbeen. Dat klinkt misschien gek, maar dat is mijn ding”, vertelt de verdediger over zijn bijgeloof. Het stadion heeft plek voor 8.500 supporters, die hun clubliefde graag terugzien bij de spelers. “Mouwen opstropen en veel strijd verwachten ze wel”, zegt hij. Die strijd levert de ploeg op kunstgras, al wil FC Den Bosch graag overstappen op hybride. “Voetbal moet wel op natuurgras gespeeld worden”, vindt Van Grunsven. “Maar beter kunstgras dan een heel slecht veld.”

Het namaakgras bespaart in ieder geval vlekken in de onderbroek, die net als bij Almere City veelvuldig uit de publieke wasmand worden gepikt. “Ik ben af en toe ook dader hoor”, geeft Van Grunsven toe. Vervolgens legt hij ‘de mooiste Calvin Klein’ alvast op zijn plekje neer. Hij heeft wel erger meegemaakt: “Bij RKC hebben we een keer schoenen, onderbroek en alles in de vriezer gelegd. Dat was een grote klomp.”

Als alles goed gaat worden die kleren gewoon gewassen in het materiaalhok, waar materiaalman Frank van Daal vrijwillig de honneurs waarneemt. “Ik vind het geweldig om met die gasten te werken, dat houdt me in leven”, zegt Van Daal. Dat de Brabantse club nu in handen ligt van Amerikaanse investeerders, maakt de herinnering aan moeilijke tijden des te mooier. “Ik weet nog goed dat we hier oud papier hebben moeten verzamelen, toen de club bijna failliet was. Dat leverde wat geld op.”



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma's.