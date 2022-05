‘Compromis Halilhodzic zorgt voor terugkeer Ziyech en Mazraoui bij Marokko’

Woensdag, 11 mei 2022 om 18:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:42

Vahid Halilhodzic lijkt aan te blijven als bondscoach van Marokko, al moet hij naar verluidt wel enkele concessies doen. Het Algemeen Dagblad meldt woensdag op basis van diverse Marokkaanse media dat de keuzeheer van de Marokkaanse voetbalbond heeft opgelegd gekregen dat hij Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Amine Harit weer in zijn selectie moet opnemen. Over Halilhodzic was er afgelopen maandag spoedberaad en het lijkt erop dat de Bosnische trainer voorlopig aan mag blijven op weg naar het WK in Qatar.

Halilhodzic was tot voor kort nog fel gekant tegen een terugkeer van Ziyech en Mazraoui in zijn selectie. In een interview met Nova TV sprak hij vorige maand nog duidelijke taal: "Voor spelers die weigeren te trainen, te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal", reageert Halilhodzic op een vraag over het selecteren van Mazraoui en Ziyech. "De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk. Als iemand zich zo gedraagt als zij, is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem", zo zei Halihodzic op stellige wijze.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met de dreiging van ontslag lijkt Halilhodzic toch eieren voor zijn geld te kiezen, zes maanden voordat het WK begint. Het verbannen drietal is naar verluidt weer welkom 'mits ze zich weer in het teambelang schikken’. Het is afwachten of de reputatie van Halilhodzic zal verbeteren, daar er al enige tijd gesproken wordt over zijn vertrek. Zijn relatie met de Marokkaanse media en fans is slecht en hij kreeg zelfs het verwijt supporters te hebben uitgescholden. Fans van Wydad Casablanca begonnen in februari spontaan de naam van Ziyech te zingen toen ze Halilhodzic op de tribune zagen zitten.

André Villas-Boas leek Halilhodzic op te gaan volgen bij Marokko, maar de salariseisen van de Portugese coach zijn naar verluidt een probleem voor de bond. Voorlopig houdt Halilhodzic het voordeel van de twijfel, ook omdat hij een afkoopsom van twee miljoen euro heeft bij ontslag in aanloop naar het WK. Marokko zou dat bedrag momenteel niet kunnen betalen. Bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa gaat binnenkort met Halilhodzic praten over de samenwerking voor de restant van dit jaar.

Of Halilhodzic de verbannen Ziyech, Mazraoui en Harit daadwerkelijk terug laat keren zal binnenkort duidelijk worden. Het is ook nog onduidelijk of het trio openstaat voor een terugkeer bij de nationale ploeg. Marokko speelt op 1 juni in Cincinnati tegen de Verenigde Staten en de voorlopige en definitieve selectie komt daardoor snel naar buiten. Het oefenduel is in de voorbereiding op het WK, waar Marokko in groep F uitkomt tegen België, Kroatië en Canada.