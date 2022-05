‘Benfica nadert akkoord met David Neres: laatste plooien gladgestreken’

Woensdag, 11 mei 2022 om 18:48 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:48

Benfica is dicht bij het aantrekken van David Neres. Het Portugese A Bola meldt dat de deal tussen de Portugese club en de Braziliaanse aanvaller zich in de afrondende fase bevindt. Beide partijen zouden afgelopen week de gesprekken hebben hervat. Neres verliet Ajax afgelopen winter, maar kwam door de oorlogssituatie in Oekraïne nog niet in actie voor zijn nieuwe werkgever Shakhtar Donetsk.

Volgens het Portugese nieuwsblad zijn de laatste plooien gladgestreken en staat niks een transfer van de voormalig Ajacied naar Lissabon meer in de weg. De gesprekken tussen Neres en Benfica lagen een week stil, maar zijn de afgelopen dagen weer hervat. Dinsdag werden de laatste details in het contract besproken, waarbij het belangrijkste obstakel het salaris van de behendige vleugelaanvaller zou zijn geweest. Met het aantrekken van Neres zouden de Adelaars al voorsorteren op het dreigende vertrek van spits Darwin Nuñez, die in de belangstelling van tal van Europese topclubs staat.

Roger Schmidt is nu al bezig met volgend seizoen, wanneer de huidige coach van PSV de scepter zwaait bij Benfica. Ruim een week geleden meldde transferexpert Fabrizio Romano al dat Neres op het lijstje van Schmidt staat. Romano had het in zijn tweet verder over de 'Benfica Revolutie'. Schmidt tekent tot medio 2024 in Lissabon, zonder optie voor een derde seizoen. De PSV-coach ontkende onlangs nog dat hij al rond is met Benfica, dat zijn komst reeds heeft aangekondigd. Schmidt moet het volgend seizoen dus waarschijnlijk doen zonder de alom begeerde Nuñez. Romano voorspelt dat 75 miljoen euro niet voldoende is voor de spits die Ajax uitschakelde in de achtste finale van de Champions League.

GOAL meldde eerder al dat het slechts een kwestie van tijd is voordat er een akkoord wordt bereikt door alle betrokken partijen. De verwachting is dat Neres zich in juli meldt bij Benfica, mits er een definitief akkoord wordt gesloten en de medische keuring geen problemen oplevert. Corinthians en São Paulo hebben naar verluidt ook een aanbod neergelegd, maar Benfica lijkt Neres nu dus definitief in te lijven.

Door een speciale regeling van de FIFA zijn de contracten van buitenlandse spelers in Oekraïne tot het einde van het seizoen opgeschort. Indien gewenst kunnen spelers tussentijds uitwijken naar andere competities, al lijkt Neres te willen wachten tot de zomer. De voormalig Ajacied vreest voor de veiligheid van zijn familie en wil daarom vertrekken bij Shakhtar, dat enkele maanden geleden vijftien miljoen euro voor hem neerlegde. Neres wil in Europa blijven spelen en in beeld blijven bij de Braziliaanse nationale ploeg. Hij weigerde met zijn ploeggenoten mee af te reizen richting Turkije, waar wordt nagedacht over het aankomende seizoen, zo liet de flankspeler het bestuur van Shakhtar weten.