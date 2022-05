PSV houdt Gutiérrez ook tegen NEC in hart van de verdediging

Woensdag, 11 mei 2022 om 18:44 • Shane Jebbink • Laatste update: 19:10

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen NEC bekendgemaakt. De clubs trappen om 20.00 uur af in het Phillips Stadion. De Eindhovenaren moeten winnen als het nog een kleine kans op de titel wil blijven maken. Daarvoor zal ook echter het resultaat van Ajax tegen Heerenveen gunstig uit moeten vallen voor de club onder leiding van Roger Schmidt.

Schmidt moet door veel personele problemen met zijn opstelling puzzelen. De oefenmeester kan in de laatste twee wedstrijden van het seizoen geen beroep doen op Phillip Mwene, Olivier Boscagli, Ryan Thomas, Armando Obispo, Yorbe Vertessen en Carlos Vinicius. Ook André Ramalho voegde zich nog voor de wedstrijd tegen Feyenoord (2-2) met een terugslag in zijn revalidatie bij de toch al lange lijst van afwezigen. Joey Veerman is uit de wedstrijd in De Kuip niet helemaal fris gekomen en kan niet starten tegen NEC.

Érick Gutíerrez kreeg de afgelopen weken door de vele blessures een plek in het hart van de defensie aangewezen en blijft daar staan. Er komt daarom nog geen debuut voor de achttienjarige verdediger Jenson Seelt, die op de bank zit. NEC-trainer Rogier Meijer kiest ervoor om zijn basiself niet te veranderen ten opzichte van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-0). Zo moet Ibrahim Cissoko, de matchwinner van afgelopen zondag, weer hopen op een invalbeurt. Routinier Édgar Barreto is weer hersteld van een knieblessure en begint eveneens op de bank.

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Gutiérrez, Max; Sangaré, Doan; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi

Opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Guth, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Akman, Okita