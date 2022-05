Watford ruilt Hodgson (74) in voor 35 jaar jongere kampioenstrainer

Woensdag, 11 mei 2022 om 17:49 • Rian Rosendaal

Rob Edwards is de nieuwe manager van Watford, zo maakt de clubleiding woensdag bekend via de officiële kanalen. De pas 39-jarige Engelsman is afkomstig van Forest Green Rovers, de kampioen in League Two, het vierde niveau in Engeland. Edwards is na afloop van dit seizoen de opvolger van Roy Hodgson (74), die onlangs aankondigde na enkele maanden te zullen vertrekken bij Watford. The Hornets degradeerden afgelopen weekeinde door een 1-0 nederlaag bij Crystal Palace uit de Premier League.

Edwards had een bepaling in zijn contract bij Forest Green Rovers, waardoor hij ondanks een doorlopend contract mocht praten met andere clubs. Watford meldt op zijn website dat alle betrokken partijen deze woensdag tot een akkoord zijn gekomen. De nieuwe Watford-manager leidde zijn club naar de titel in League Two, waardoor men voor het eerst in de clubgeschiedenis in League One actief zal zijn. Het kampioenschap leverde Edwards de titel Manager van het Jaar op. Hij is de twaalfde manager in zeven jaar tijd bij het gedegradeerde Watford.

Watford Football Club is delighted to confirm the appointment of Rob Edwards as our new Head Coach, effective after the conclusion of the current 2021/22 season.#WatfordFC — Watford Football Club (@WatfordFC) May 11, 2022

Hodgson, die niet de verwachting heeft terug te keren als manager bij een andere club, werd in februari aangesteld als opvolger van de ontslagen Claudio Ranieri. Zijn missie was om Watford voor de Premier League te behouden, waar de ervaren coach dus niet in geslaagd is. Sinds zijn komst veroverde de nummer negentien slechts acht punten in vijftien competitiewedstrijden. Na de duels met Everton (woensdagavond) en Leicester City (15 mei) zwaait Hodgson af bij Watford.