Brian Brobbey op de bank in mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax

Woensdag, 11 mei 2022 om 18:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:50

De opstelling van Ajax voor de mogelijke kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen is bekend bij De Telegraaf. Erik ten Hag kiest net als afgelopen zondag tegen AZ (2-2) voor een 4-4-2 formatie, maar ditmaal met Sébastien Haller en Dusan Tadic in de voorhoede. Daardoor zit Brian Brobbey op de bank. Brobbey viel zondag tegen AZ uit met een blessure, maar kan dus wel als wisselspeler beginnen. Op de rechtsbackpositie neemt Noussair Mazraoui de plek van Devyne Rensch over, terwijl Steven Berghuis ook in de basis begint. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.00 uur.

Ten Hag experimenteerde in het gewonnen duel met PEC Zwolle (3-0) voor het eerst met een 4-4-2 formatie, daar het vertoonde spel van de Amsterdammers de weken daarvoor erg flets oogde. Begon Ten Hag toen nog met Dusan Tadic naast Haller, koos de trainer vanaf het duel met AZ voor Brobbey, met Tadic daarachter. Het was de verwachting dat hij tegen Heerenveen hetzelfde strijdplan zou hanteren, maar de keuze is toch weer gevallen op Tadic in plaats van Brobbey.

Op het middenveld kan Ten Hag niet beschikken over de geblesseerde Ryan Gravenberch, waardoor het bestaat uit Edson Álvarez, Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Berghuis. Daarachter wordt de defensie van links naar rechts gevormd door Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Jurriën Timber en Mazraoui. De rechtsback, die onderweg naar Bayern München is, begon vorige week nog op de bank, maar is nu fit genoeg bevonden om te starten. Maarten Stekelenburg maakt de opstelling compleet.

Ten Hag staat voor zijn laatste kunstje als hoofdtrainer van Ajax. De 52-jarige Tukker vertrekt na dit seizoen naar Manchester United. De erelijst van Ten Hag in Amsterdam bestaat vooralsnog uit vijf prijzen: twee landstitels (in de seizoenen 2018/19 en 2020/21), twee KNVB Bekers (seizoenen 2018/19 en 2020/21) en de Johan Cruijff Schaal in 2019. Mocht Ajax woensdagavond kampioen worden tegen Heerenveen, betekent dat de 36ste landstitel in de clubgeschiedenis.

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Taylor, Álvarez, Klaassen, Berghuis; Haller, Tadic

Opstelling sc Heerenveen: Mulder, Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Woudenberg, Kaib; Haye, Halilovic, Tahiri; Sarr, Van Hooijdonk