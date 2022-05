Arbiters voor Europese finales bekend; UEFA houdt vertrouwen in Van Boekel

Woensdag, 11 mei 2022

De UEFA heeft bekendgemaakt welke scheidsrechters zich mogen ontfermen over de Europese clubfinales van later deze maand. De Roemeense arbiter Istvan Kovacs heeft de eer gekregen om de eerste Conference League-finale ooit, tussen AS Roma en Feyenoord, te fluiten. De Champions League-finale is toegewezen aan de Fransman Clément Turpin, terwijl de Sloveen Slavko Vincic de Europa League-finale in goede banen moet zien te leiden. Bij die wedstrijd is Pol van Boekel actief als VAR.

Voor Roma is Kovács een bekende, want hij had in november de leiding over de groepswedstrijd tegen Zorya Luhansk (4-0). Het was zijn enige wedstrijd in het hoofdtoernooi. Verder floot Kovács twee knock-outwedstrijden in de Europa League: het duel Barcelona - Napoli (1-1) in de tussenronde en Rode Ster Belgrado - Rangers (2-1) in de achtste finale. Ook was Kovacs de leidsman in de Champions League-groepswedstrijden Shakhtar Donetsk - Internazionale (0-0), Club Brugge - Manchester City (1-5) en Sevilla - Lille OSC (1-2). Daarnaast floot hij een kwartfinale tussen Manchester City en Atlético Madrid (1-0) en een halve finale tussen Manchester City en Real Madrid (4-3). Kovacs deelde dit seizoen geen enkele rode kaart uit in Europees verband.

Istvan Kovacs krijgt de leiding over de Conference League-finale tussen AS Roma en Feyenoord.

Turpin, die de finale van het miljardenbal tussen Liverpool en Real Madrid toebedeeld heeft gekregen, floot dit seizoen twee wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League: Bayern München - Red Bull Salzburg (7-1) in de achtste finale en Chelsea - Real Madrid (1-3) in de kwartfinale. De eer om de eindstrijd te fluiten gaat voorbij aan de Nederlandse topscheidsrechter Danny Makkelie, die de leiding had bij de achtstefinalewedstrijd Real Madrid - Paris Saint-Germain (3-1) en de ontmoeting tussen Villarreal en Liverpool (2-3) in de halve finale. Voor Vincic, die de Europa League-finale tussen Eintracht Frankfurt en Rangers leidt, wordt het zijn eerste optreden in de Europa League dit seizoen. Wel hanteerde hij de fluit bij acht Champions League-duels, waaronder Benfica - Ajax (2-2).

Belangrijke rol voor Pol van Boekel

Met Pol van Boekel is er toch nog één Nederlander actief in een scheidsrechtersteam tijdens een Europese finale. Hij is aangesteld als videoscheidsrechter bij de Europa League-finale en moet Vincic dus assisteren. Van Boekel beging zondag in de ogen van de KNVB een fout door Serdar Gözübüÿük niet naar het videoscherm te roepen na het toekennen van een penalty aan Feyenoord tegen PSV (2-2). Hij behoudt het vertrouwen van de UEFA en mag nu als videoscheidsrechter optreden in een grote wedstrijd.