Derksen reageert stomverbaasd op aankondiging van terugkeer Vandaag Inside

Woensdag, 11 mei 2022 om 17:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:06

Johan Derksen is met stomheid geslagen door de berichtgeving over de terugkeer van Vandaag Inside op televisie. Het Algemeen Dagblad schreef woensdag dat het praatprogramma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen na afwezigheid van twee weken weer uitgezonden zou worden vanaf komende maandag. Verslaggever Jordi Versteegden van De Telegraaf nam zowel contact op met Derksen als Talpa, die de berichtgeving beide als 'voorbarig' afdoen.

Versteegden zegt in een video-item van het dagblad dat 'de hele redactie op zijn kop stond' na het nieuws van het Algemeen Dagblad. Dinsdag meldde De Telegraaf nog dat er 'serieus was gesproken over een terugkeer' van Vandaag Inside, maar van witte rook was er nog geen enkele hoogte. Versteegden verlangde naar opheldering en belde Derksen woensdag op. "Johan zei: 'Voor mij is het ook een verrassing dat het nu naar buiten is gekomen'."

De journalist zegt tevens contact gezocht te hebben met Talpa, het mediabedrijf achter Vandaag Inside. De reactie wordt uitgeschreven getoond in de video: "De berichtgeving met betrekking tot een terugkeer van het programma Vandaag Inside op SBS6 is voorbarig. We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is. Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug."

Versteegden gelooft dat het Algemeen Dagblad het wel degelijk bij het rechte eind heeft, en denkt dat Derksen 'zoals wel vaker' voor zijn beurt heeft gesproken. "Ik denk dat ze maandag wel te zien zijn. Die maandag komt niet ineens uit de lucht vallen." Die stellingname baseert Versteegden tevens op een gesprek met Genee dat hij eveneens woensdag voerde. "Ik heb even contact gehad met Wilfred en zei: 'Wat vind je er nou van dat je er maandag weer bent?' Hij zei: 'Ik geniet nog even van de rust'. Toen zei ik: 'Daar heb je dus nog een paar dagen voor'. 'Ja, dat klopt', was het antwoord."

De Telegraaf wist dinsdag al te melden dat er 'serieus was gesproken over een terugkeer'. Het dagblad meldde dat er afgelopen weekend een gesprek is geweest tussen Derksen, Genee, Van der Gijp en John de Mol om te praten over de toekomst van de talkshow. Vandaag Inside verdween onlangs van de buis nadat Derksen grapte zich vroeger schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De televisiepersoonlijkheid drukte vorige week de geruchten over een mogelijke terugkeer de kop in.

Volgens Versteegden werd er achter de schermen bij Talpa gesproken over een terugkeer van Vandaag Inside. "Ik heb hem echt al weken geprobeerd te bellen en nu (dinsdag, red.) pakte hij eindelijk zijn telefoon op", vertelt Versteegden in een online video van het dagblad. "Hij heeft mij heel vaak weggedrukt en had dit keer ook geen zin in een gesprek met mij, maar het belangrijkste wat eruit naar voren is gekomen, is dat ze afgelopen zondag met z'n drieën op kantoor bij John de Mol zijn geweest om te praten over de toekomst van Vandaag Inside."

Verwacht werd niet dat het programma op korte termijn zou terugkeren; Versteegden vermoedde op zijn vroegst na de zomer. "Johan wilde niet heel veel zeggen over een mogelijke opening voor de toekomst, maar ik kon aan zijn stem horen dat er het een en ander is besproken wat goed gaat uitpakken", aldus de entertainmentverslaggever. "Volgens mij komt hij terug op zijn uitspraken in de laatste uitzending dat er geen ruimte zou zijn voor 'Team-Derksen'. Hij zei: 'Ik merk nu pas hoe wij in de markt liggen. De afgelopen weken zijn we door diverse zenders gebeld of we naar hen toe wilden komen. Dat is wel goed voor je ego.'"

Derksen zou onder meer door streamingsdiensten zijn benaderd sinds het einde van Vandaag Inside, maar dat ontkent hij. "Hij vindt het ook lullig voor de zenders om te benoemen om wie het gaat", aldus Versteegden. "René van der Gijp heeft verteld dat de contracten zijn ontbonden en dat ze op vrije voeten zouden staan. Dat zou voor Wilfred Genee lucratief kunnen uitpakken, dat hij bijvoorbeeld alsnog naar Viaplay zou gaan. Maar daar lijkt dus geen sprake van. Er is gewoon nog ruimte." Begin november gingen geruchten over een stap van Genee naar Viaplay. De presentator deed dit echter al snel af als 'onzin'.

Vorige week gaf Derksen aan definitief de stekker uit het programma te hebben getrokken. "Ik ben ermee gestopt en daar laat ik het bij", zo luidde de korte reactie van Derksen tegenover het ANP. “Het kan zijn dat er gesprekken zijn, maar die zijn in ieder geval niet met mij.” Vandaag Inside werd sinds begin dit kalenderjaar van maandag tot en met vrijdag uitgezonden op SBS 6. Daarmee kwam er een eind aan de voorgaande talkshow van het trio: Veronica Inside. In het nieuwe format schoven er vaste gasten aan die geen directe connectie hadden met voetbal. In 2001 was het programma, weliswaar in een andere vorm, voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie.