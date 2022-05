Kogel is door de kerk: Ajax accepteert bod van Bayern op Gravenberch

Woensdag, 25 mei 2022 om 15:17 • Shane Jebbink • Laatste update: 15:48

Ryan Gravenberch heeft zijn transfer naar Bayern München te pakken, meldt De Telegraaf. De Duitsers betalen een vaste transfersom van 19 miljoen euro en maximaal 5,5 miljoen euro aan bonussen. Gravenberch tekent een contract voor vijf seizoenen bij der Rekordmeister. De overgang van het jeugdproduct van Ajax hing al langer in de lucht, maar Bayern hikte tegen de vraagprijs van de Amsterdammers aan. De kersvers landskampioen van Duitsland heeft nu toch water bij de wijn gedaan om de overgang af te ronden.

Met de berichtgeving van De Telegraaf komt er een einde aan een transfersaga. De onderhandelingen tussen Bayern en Ajax zaten al tijden muurvast. De Amsterdammers wilden aanvankelijk minimaal 30 miljoen euro ontvangen voor Gravenberch, terwijl de Duitsers niet zo ver wilden gaan om de overgang te bezegelen. Bayern heeft nu toch water bij de wijn gedaan. Ajax heeft bovendien een doorverkooppercentage weten te bedingen van 7,5 procent. De bonussen zouden eenvoudig te realiseren zijn, voegt het dagblad eraan toe.

Fabrizio Romano meldde eind maart al dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zouden komen over een langdurig contract. Gravenberch beschikte bij Ajax over een medio 2023 aflopend contract en moest deze zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek wilden voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verliepen de gesprekken met Bayern. De middenvelder was al in een eerder stadium akkoord met de Duitse landskampioen. Gravenberch gaat bij Bayern bijna tien miljoen euro per jaar verdienen.

Gravenberch doet met zijn vertrek naar Bayern de deur bij Ajax na twaalf jaar achter zich dicht. De Nederlander met Surinaamse roots kwam in 2010 terecht in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij daarvoor actief was bij Zeeburgia. Acht jaar later debuteerde Gravenberch op zestienjarige leeftijd in het eerste van de Amsterdammers, door in te vallen in de uitwedstrijd tegen PSV op 23 september 2018 (3-0 verlies). Het seizoen daarop werd Gravenberch een vaste klant in de eerste selectie van Ajax, waar hij uiteindelijk tot 103 optredens kwam. Hij wist daarin twaalf keer tot scoren te komen en was dertien maal de aangever.