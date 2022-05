Geïnteresseerd PSV kan ‘Denzel Dumfries-achtige’ vraagprijs verwachten

Woensdag, 11 mei 2022 om 16:15 • Dominic Mostert

PSV houdt de verrichtingen van Milan van Ewijk in de gaten, zo schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag. De rechtsback van sc Heerenveen is bezig aan een goed seizoen, maar de kans op een zomerse transfer naar Eindhoven wordt door de regionale krant omschreven als 'niet groot'. Voor de toekomst wordt Van Ewijk wel als een interessante speler gezien door de beleidsbepalers in het Philips Stadion.

Op de rechtsbackpositie heeft PSV momenteel alleen de beschikking over Phillipp Mwene. Jeugdexponent Shurandy Sambo speelde in mei 2021 zijn eerst en enige competitiewedstrijd voor het eerste elftal; de twintigjarige rechtsback is al vrijwel het hele seizoen uit de roulatie door een ernstige knieblessure. Volgens Voetbal International gaat PSV in de zomer vermoedelijk doorselecteren op de backposities, waardoor een vertrek van Mwene mogelijk wordt. In dat geval is Van Ewijk wel een van zijn mogelijke opvolgers.

Het Eindhovens Dagblad vermoedt dat Van Ewijk enkele miljoenen euro's moet kosten, terwijl Voetbal International stelt dat Heerenveen een 'Denzel Dumfries-achtig bedrag' in gedachten heeft. In de zomer van 2018 vertrok Dumfries voor 5,5 miljoen euro van Heerenveen naar PSV. Er is voor de Friezen geen noodzaak om Van Ewijk te verkopen, want zijn contract loopt nog drie jaar door. Vanwege de belangstelling uit binnen- en buitenland lijkt Heerenveen hoog in de boom te kunnen gaan zitten.

Voetbal International verzekert immers dat Stade Brest, Lille OSC, Celtic en Queens Park Rangers allemaal belangstelling hebben voor Van Ewijk, die volgens het Eindhovens Dagblad momenteel 'zeker niet' in beeld is voor een basisplek bij PSV in het komend seizoen. Er is nog geen concrete bieding gedaan op Van Ewijk en er is geen sprake van contact tussen PSV en Heerenveen, waardoor een overstap op dit moment ver weg is. Vanaf de zomer komt PSV onder leiding te staan van Ruud van Nistelrooij.