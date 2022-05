‘Die supporter heeft 500 kilometer gereisd om een shirtje van me op te halen’

Dat Alvin Fortes zijn voetbalcarrière de afgelopen jaren meerdere keren een bijzondere wending heeft genomen, mag gerust een understatement worden genoemd. Na Finland, Turkije, Tsjechië, Georgië en Kazachstan, was de 27-jarige aanvaller afgelopen seizoen nog namens het Oezbeekse AGMK Olmaliq actief in de Aziatische Champions League. Met een transfervrije status is Fortes momenteel vastberaden om zichzelf weer op de kaart te zetten in Europa. Zo hoopt hij eind deze maand via een scoutingstoernooi van Cádiz een contract af te dwingen bij de huidige nummer zeventien van LaLiga.

Door Jordi Tomasowa en Chris Meijer

Fortes speelde in de jeugd van Sparta Rotterdam, UVS en SC Feyenoord en leek in de zomer van 2013 ver weg van een profcarrière, toen hij nog bij de amateurs van eersteklasser SV Heinenoord speelde. Trials van de Nike Academy boden op dat moment echter uitkomst. Tijdens de talentenjacht op St. George’s Park, het nationale trainingscomplex van Engeland waar de befaamde academie trainde en speelde, en op de KNVB Campus in Zeist werd hij ineens de beste bevonden. “Er deden veel spelers vanuit de wereld mee die ook bij de amateurs hebben gespeeld”, herinnert Fortes zich. “Van de tweehonderd jongens werden er iets van drie of vier uitgekozen. Er waren ook bekende namen als Gert Kruys en Patrick Kluivert in een rol als scout aanwezig.”

Fortes links in het shirt van FC Dila Gori, in de wedstrijd tegen Lokomotive Tbilisi.

Fortes kreeg de kans om in Engeland aan de slag te gaan, maar koos voor een financieel meer aantrekkelijke aanbieding uit Finland. “Het was mijn eerste echte profcontract, dus die kans wilde ik gewoon met beide handen grijpen. Het was een hele lastige periode voor mij. Ik moest kiezen tussen een professioneel contract of langer bij de Nike Academy blijven, toen heb ik toch voor zekerheid gekozen. De faciliteiten waren er niet echt best, maar op jonge leeftijd was het belangrijk voor mij om hogerop te komen met een profcontract op zak.”

Zijn er eerste buitenlandse avontuur werd uiteindelijk niet wat hij ervan had gehoopt. “Ik kwam halverwege het seizoen bij Kemi Kings, had een contract voor drie maanden en toen zat het seizoen erop. Met zeven wedstrijden achter zijn naam keerde Fortes op aanraden van Greg Gorré - zijn zaakwaarnemer van destijds - terug naar Nederland. Na RKC, waar waar hij zijn debuut in het Nederlandse profvoetbal maakte, volgden korte dienstverbanden bij Vitesse en TOP Oss. Met zijn spel bij de Brabantse club verdiende de aanvaller in 2016 een transfer naar het Turkse Boluspor. “In Turkije was alles mooi, maar het uitbetalen van salaris..”, waarna Fortes een korte stilte laat vallen. “Die betalingen werden niet nagekomen. Uiteindelijk kreeg je wel je tekengeld, bonussen etcetera, maar salarissen werden altijd te laat betaald.” Na zes wedstrijden en een doelpunt in een half jaar liet hij zijn contract bij Boluspor ontbinden.

Fortes keerde terug naar Nederland en via Jong Vitesse diende anderhalf jaar later bij FC Zbrojovka Brno, op dat moment een laagvlieger in de Tsjechische Fortuna Liga, een derde buitenlands avontuur zich aan. “Het stadion was wel top, er konden heel veel mensen in, maar als je dan het trainingsveld weer zag, dat was een beetje een zandbak. De faciliteiten vielen een beetje tegen. Ik kon me daar niet optimaal verder ontwikkelen en we speelden tegen degradatie. Lange ballen etcetera, dat is niet echt mijn voetbal”, vertelt Fortes. “Ik zat daar niet echt op mijn plek, maar dat heeft eerlijk gezegd ook met zaakwaarnemers te maken. Velen doen beloftes: ‘Ik kan je daar naartoe brengen’. Om me na zes maanden weer te verleiden om voor het geld ergens anders naartoe te gaan. Alleen als je eenmaal bij een club bent, hoor je sommige zaakwaarnemers niet meer en dan sta je er helemaal alleen voor.”

Fortes op het trainingsveld van de Tsjechische club Brno.

Pas vijf jaar, zeven clubs, vier landen en een ontelbaar aantal lessen verder wist Fortes eindelijk zijn geluk te vinden in Georgië. Voor FC Dila Gori kwam hij in 51 officiële duels tot 16 goals en 11 assists. “Dat waren inderdaad een van mijn beste seizoenen in mijn carrière”, beaamt Fortes. “Ik kreeg ook met goede trainers te maken. Zij gaven me zelfvertrouwen en als ik tegen problemen aanliep dan kon ik bij hen terecht. De trainers waren ook buitenlands, dus ik kon goed met ze praten.” Na een half jaar wilde Fortes een stap omhoog maken. Toen dit echter uitbleef koos hij ervoor om terug te keren naar Georgië voor een tweede seizoen bij FC Dila. “Ik dacht: laat ik nog een jaartje knallen, dat seizoen ging eigenlijk ook goed en zo ben ik uiteindelijk in Kazachstan en Oezbekistan beland. Qua niveau staan deze landen hoger aangeschreven dan Georgië, zowel op tactisch als fysiek gebied. De verdedigers zijn er niet heel erg wendbaar, dus je kan er makkelijk je tegenstander uitschakelen als je snel bent en behendig, dus dat was ideaal voor mij.”

Door zijn prestaties bij FC Dila speelde Fortes zich begin 2020 eerst in de kijker bij Kaysar uit Kazachstan. “In het begin ging het wel goed, maar uiteindelijk werd het niet helemaal wat ik ervan had gehoopt”, erkent de aanvaller. “Het ging weer mis, ik belandde op de bank. We hadden een Bulgaarse trainer en hij maakte andere keuzes, dus ik dacht: laat ik het gewoon volhouden tot het einde van het seizoen en gewoon mijn wedstrijden meepikken.”

De coronapandemie zorgde er mede voor dat Fortes destijds in een lastige situatie terechtkwam. “Alles werd stilgelegd, ik ben naar Nederland gegaan, moest hier drie maanden blijven en vroeg me af hoe het verder moest. Uiteindelijk ben ik teruggegaan en heb ik mijn wedstrijden kunnen spelen, maar ik had me er iets anders bij voorgesteld.” Fortes was naar eigen zeggen ook een vreemde eend in de bijt. “Wanneer je op straat loopt, word je raar aangekeken omdat je een andere kleur hebt. Dat was wel even wennen. Toen ik arriveerde in Kazachstan werd ik opgevangen door ploeggenoten en een aantal van hen zat aan mijn haren. Ik heb ander soort haar en dat zien ze niet vaak daar”, zegt Fortes lachend.

In zijn eerste en enige seizoen kwam Fortes bij Kaysar tot vijftien wedstrijden en een doelpunt. Het bracht hem afgelopen zomer naar het Oezbeekse AGMK Olmaliq, dat voorlopig de laatste buitenlandse club is die Fortes op zijn unieke cv heeft staan. “Dat is een top drie-club. Toen ik er vorig seizoen onder contract stond, speelden ze voor het eerst in de geschiedenis in de Aziatische Champions League.” In het belangrijkste toernooi van het continent speelde Fortes tegen clubs uit Qatar, Saudi-Arabië, Tadzjikistan en de Verenigde Arabische Emiraten. “Spelen in de Aziatische Champions League was voor de club historisch, het leefde ineens in de stad waar ik woonde. Om in zo’n toernooi te spelen was top, je ziet jongens die je op tv hebt gezien en dan sta je opeens tegenover hen. Hier maakte ik ook een van mijn meest bijzondere momenten mee. Veel supporters kochten een shirt van mij, zo heb ik een keer meegemaakt dat een supporter vijfhonderd kilometer ging reizen om een shirtje van mij persoonlijk op te halen.”

Ondanks de geweldige ervaring in Oezbekistan, besloot Fortes afgelopen winter toch transfervrij te vertrekken. “Ik denk dat ik nu op een leeftijd zit dat ik meer in Europa moet kijken als ik er nog het uiterste uit wil halen. “Ik sluit geen clubs uit, maar het zou voor mij ideaal zijn om in Nederland of in België te voetballen. In Nederland ben ik hard voor mezelf aan het trainen. Ik heb in de winter ook drie dagen met PEC Zwolle meegetraind. Er zouden voor de deadline nog drie jongens vertrekken, maar dat is niet gebeurd, waardoor ik niet kon aansluiten. Ze houden me in ieder geval in de gaten.”

De Nederlander die op 27-jarige leeftijd aan de slag gaat in LaLiga

Voetbalzone sprak eerder dit jaar uitgebreid met Hamzah Sadiek, die eind mei namens Cádiz een scoutingstoernooi in Nederland organiseert waar ook Fortes aan deelneemt. Lees artikel

Een scoutingstoernooi, georganiseerd door Hamzah Sadiek, die namens Cádiz onder andere actief is in Nederland, kan wellicht uitkomst bieden. “Ik ken Hamzah al langer en hij volgt me al een tijdje. Nog voor België, toen hij scout was bij Patro Eisden. Hij hield me altijd in de gaten en kwam recent ineens met het initiatief om het toernooi te organiseren en stuurde mij vervolgens een bericht. Hij heeft me er goede verhalen over verteld, het is mooi dat hij zoiets organiseert.” Fortes kijkt in ieder geval met het nodige vertrouwen uit naar het scoutingstoernooi. “Ik weet niet exact hoeveel jongens zich momenteel hebben ingeschreven, voor mij maakt het ook niet zoveel uit. Zo lang ik mijn voeten laat spreken, komt alles goed.”



