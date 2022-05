Feyenoord in hetzelfde schuitje als Ajax: géén huldiging op Coolsingel

Mocht Feyenoord de finale van de Conference League weten te winnen, wordt de selectie niet gehuldigd op de Coolsingel, heeft de gemeente Rotterdam besloten. De lokale autoriteiten hebben die beslissing genomen vanwege 'een tekort aan materiaal en personeel'. De huldiging zal daarom plaatsvinden in De Kuip. Ajax kreeg afgelopen week al een soortgelijk bericht rondom de mogelijke kampioenswedstrijd van woensdagavond.

Op 25 mei speelt Feyenoord de finale van de Conference League tegen AS Roma in Tirana. Mochten de Rotterdammers er met de eindzege vandoor gaan, moeten ze genoegen nemen met een 'bescheiden' feest. "Er is een uitvraag gedaan bij verschillende productiebedrijven om een grootschalig evenement veilig te kunnen organiseren", laat de gemeente Rotterdam weten. "Al snel werd duidelijk dat deze bedrijven allen te kampen hebben met een tekort aan materiaal en personeel'. Volgens burgemeester Ahmed (Aboutaleb, red.) is een huldiging op de Coolsingel daardoor 'praktisch onhaalbaar'."

Net als aartsrivaal van Feyenoord Ajax - dat woensdagavond tegen sc Heerenveen beslag kan leggen op de landstitel - is de club de dupe van het landelijke tekort aan beveiligers. De gemeente Amsterdam besloot in dat kader dat een eventuele huldiging van Ajax op het Museumplein geen doorgang kon vinden. Ajax werd gedwongen de festiviteiten tot binnen de muren van de Johan Cruijff ArenA te beperken.

Het besluit kwam burgemeester Femke Halsema op talloze bedreigingen te staan. In een naar eigen zeggen zeldzaam statement op Instagram maakte Halsema kenbaar dat ze heeft geprobeerd een huldiging op het Museumplein mogelijk te maken. "We hebben talloze bedrijven gebeld. Er is in heel Nederland een groot tekort aan beveiligingspersoneel. En tot groot chagrijn hebben we samen met Ajax moeten besluiten dat we de huldiging niet veilig konden organiseren. Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht, ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen: houd je in! Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen."

Het slechte nieuws over een eventuele huldiging is de tweede domper in korte tijd voor de supporters van Feyenoord. Dinsdag werd bekend dat de Conference League-finalist compleet werd overvallen met het feit dat 'plots' de vrije verkoop voor de eindstrijd begon. De door de UEFA vrijgegeven kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht, wat leidde tot woede bij de aanhang van Feyenoord. De huidige nummer drie van de Eredivisie heeft nu van de voetbalbond te horen gekregen dat er geen extra kaarten komen. Wel heeft de UEFA zijn excuses aangeboden.

Feyenoord betreurt de situatie. "Het is natuurlijk echt ontzettend jammer dat de traditionele gang van spelers en staf naar het bordes van het stadhuis niet kan worden gemaakt mocht de finale worden gewonnen", zegt algemeen directeur Dennis te Kloese op de clubwebsite. "De burgemeester, die daar net zo over denkt, heeft ons vandaag echter heel duidelijk aangegeven dat het onverantwoord zou zijn en dus niet kan. Aan ons dan nu om, nogmaals als het zo ver komt, straks in en rond De Kuip een dusdanige huldiging te organiseren dat deze voor alle aanwezigen toch een unieke ervaring voor het leven wordt."

Burgemeester Aboutaleb had graag gezien dat de huldiging wel op de Coolsingel kon plaatsvinden. "De stad Rotterdam is trots op de finaleplaats van Feyenoord", geeft hij aan. "Als de ploeg wint dan zou het fantastisch zijn om met hen op het balkon van het stadhuis te staan met vele toeschouwers. Tot ieders en mijn grote teleurstelling is een huldiging op de Coolsingel praktisch niet haalbaar. Daarom is, in overleg met Feyenoord, als locatie gekozen voor een eerbetoon in De Kuip."