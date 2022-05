Transfersaga komt ten einde: Bayern presenteert Noussair Mazraoui

Dinsdag, 24 mei 2022 om 12:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:41

Noussair Mazraoui is definitief speler van Bayern München, zo maakt de Duitse club bekend via de officiële kanalen. De verdediger komt transfervrij over van Ajax en tekent een verbintenis tot medio 2026 bij der Rekordmeister. Daarmee komt er een einde aan een periode van zestien jaar bij de Nederlandse recordkampioen, waar Mazraoui als achtjarig jongetje binnenkwam.

De overgang van Mazraoui naar Beieren hing al enige tijd in de lucht. Half april meldde transferexpert Fabrizio Romano al dat de Marokkaan akkoord was gegaan met het contractvoorstel van Bayern. Begin mei voegde BILD daaraan toe dat Mazraoui al medisch gekeurd was door de Duitse recordkampioen en een aankondiging van zijn komst 'een kwestie van tijd was'. Naar verluidt gaat de twaalfvoudig international zo'n acht miljoen euro bruto op jaarbasis verdienen in München.

“Noussair Mazraoui is de volgende bouwsteen om ons team gericht verder te versterken", vertelt Oliver Kahn op de clubsite. "We hebben onszelf weer grote doelen gesteld voor het nieuwe seizoen en spelers als Noussair Mazraoui breiden onze mogelijkheden uit. We kijken er enorm naar uit om samen met hem de jacht op de Champions League in te zetten. We willen de komende jaren veel successen met hem vieren." Ook Hasan Salihamidzic is verheugd met de komst van Mazraoui. "Hij had aanbiedingen uit heel Europa, maar koos voor ons omdat we een duidelijk plan met hem hebben en we grote doelen met hem willen bereiken."

Mazraoui had naar eigen zeggen vanaf het eerste moment een 'goed gevoel' bij Bayern München. "Ik ben blij dat ik naar een van de grootste clubs in Europa verhuis", aldus de rechtervleugelverdediger in een eerste reactie. "Bayern is voor de tiende keer op rij Duits kampioen geworden en zal ook volgend jaar tot de kanshebbers behoren om de Champions League te winnen. Ik heb voor deze club gekozen omdat ik hier de grootste titels kan winnen."

Met de transfer naar Bayern komt er voor Mazraoui een einde aan een dienstverband van zestien jaar bij Ajax. De verdediger kwam in 2006 in de jeugdopleiding van Ajax terecht na eerder bij amateurverenigingen AVV Alphen en Alphense Boys te hebben gespeeld. Mazraoui debuteerde in 2018 onder Erik ten Hag en was in april van dat jaar de vervanger van Joël Veltman, die destijds zwaar geblesseerd raakte. De rechtsback wist met Ajax onder meer twee/drie keer landskampioen te worden en twee keer de TOTO KNVB Beker in de wacht te slepen.