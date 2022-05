‘Ajax heeft keuze gemaakt over koopoptie in contract Ihattaren’

Ajax lijkt na enkele maanden overtuigd te zijn om Mohamed Ihattaren over te nemen van Juventus, laat La Gazzetta dello Sport weten. De twintigjarige middenvelder kwam eind januari op huurbasis naar Amsterdam met een optie tot koop, die Ajax naar verluidt al na een halfjaar wil lichten. Als de Amsterdammers besluiten om Ihattaren definitief naar de club te halen, moeten zij twee miljoen euro overmaken naar de bankrekening van de Oude Dame.

Mocht de optie gelicht worden maakt Juventus geen verlies op Ihattaren: het talent kwam in de zomer van 2021 óók voor twee miljoen euro over van PSV. Bij de Eindhovenaren had het talent geen toekomst meer door verschillende interne conflicten. Ihattaren werd door Juventus direct op huurbasis naar Sampdoria gestuurd, maar het verblijf bij de club uit Genoa werd geen succes.

Zonder een minuut gespeeld te hebben keerde Ihattaren eind januari terug bij Juventus, waarna Ajax zich voor hem meldde. De koploper van de Eredivisie nam Ihattaren in het slot van de winterse transferperiode op voor een jaar op huurbasis over van de Italiaanse grootmacht, met een optie tot koop. Die optie lijkt nu dus gelicht te worden. Ihattaren heeft Ajax overtuigd van zijn kunnen sinds hij aan spelen toekomt.

Ci sono ampie possibilità che l'#Ajax decida di riscattare definitivamente il cartellino di #Ihattaren, attualmente in prestito dalla #Juventus? #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 11, 2022

Zijn eerste taak bij zijn terugkeer in Nederland was fit worden, waar de aanvallende middenvelder geslaagd in lijkt te zijn. Ihattaren maakte zijn debuut op 1 april voor Jong Ajax als invaller in de wedstrijd tegen NAC Breda (0-0). Ondertussen staat de teller bij Jong Ajax op vijf wedstrijden, waarin hij vier keer tot scoren kwam en twee assists gaf. Ook voor de eerste selectie maakte Ihattaren al zijn debuut: in de bekerfinale tegen zijn oude club PSV (2-1 verlies) viel hij vier minuten voor tijd in.