Feyenoord stelt Nelson jaar twee voor; Arsenal bemoeillijkt keuze met uitspraak

Woensdag, 11 mei 2022 om 14:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:08

Feyenoord heeft Reiss Nelson het voorstel gedaan om nog één jaar in Rotterdam te blijven, meldt 1908. Het Twitteraccount, gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt schrijft dat de huurling van Arsenal het idee in beraad heeft en binnen afzienbare tijd zal beslissen over zijn toekomst. Het feit dat Nelsons eigenlijke werkgever het vertrouwen in hem heeft uitgesproken, maakt de keuze echter niet makkelijker.

Nelson werd in de zomerse transferperiode op de valreep gehuurd van Arsenal, nadat het binnenhalen van Amad Diallo (Manchester United) was misgelopen. De Engelsman had moeite zijn draai te vinden in Rotterdam en moest lange tijd Alireza Jahanbakhsh voor zich duiden in de basiself. Sinds maart kan Nelson echter steevast rekenen op een plek in de opstelling van trainer Arne Slot. Vooral qua assists is de teller van de rechtsbuiten flink op gaan lopen: sinds half maart kon hij er liefst zeven bijschrijven over alle competities.

???? Info Reiss Nelson - #Feyenoord heeft de speler recentelijk een voorstel gedaan om nog minimaal één jaar voor de Rotterdammers uit te komen. - Ook #Arsenal heef zijn vertrouwen in de speler uitgesproken. - Nelson neemt na het seizoen een beslissing over zijn toekomst. ??? https://t.co/Ir91SeWE8T pic.twitter.com/KaunpfB4pa — 1908.nl (@1908nl) May 11, 2022

Feyenoord Transfermarkt schreef eind maart al dat de Rotterdammers twijfelden over een langer verblijf van Nelson. De Engels jeugdinternational loopt volgend jaar zomer uit zijn contract bij Arsenal, maar zijn eigenlijke werkgever heeft nu volgens 1908 wél het vertrouwen in hem uitgesproken. Dat zou kunnen getuigen van een contractverlenging, of voor de keuze om Nelson in zijn laatste jaar nog een kans te geven in de selectie van Mikel Arteta. In totaal speelde Nelson al 48 duels (4 doelpunten) voor the Gunners sinds zijn officiële debuut in augustus 2017.

Begin mei werd al duidelijk dat Arsenal de ontwikkelingen van Nelson nauwgezet volgde. De buitenspeler gaf in interview met De Telegraaf echter aan uitstekend op zijn plek te zijn in Rotterdam. "Ik heb het hier geweldig naar mijn zin en ik ga ook alles geven. Ik geniet hier van elke wedstrijd. I play for the badge, for Feyenoord.”