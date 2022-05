Amsterdamse driehoek zet stad op slot rondom mogelijk kampioensduel Ajax

Woensdag, 11 mei 2022 om 14:28 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:30

De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie hebben rondom het thuisduel van Ajax een deel van de stad als veiligheidsrisicogebied bestempeld. Vanaf woensdagmiddag twee uur worden de Johan Cruijff ArenA en de directe omgeving daarvan, samen met de omgeving van zowel het Leidseplein als het Rembrandtplein, twaalf uur lang nauwlettend in de gaten gehouden door de politie, zo meldt de gemeente. Eerder maakte burgemeester Femke Halsema al bekend dat een eventuele huldiging niet plaats zou vinden op het Museumplein door een gebrek aan beveiligers in de hoofdstad. Ajax-supporters zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met die beslissing.

De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de gemeente, het OM en de politie, houdt rekening met groepen supporters die naar het gebied rondom de ArenA en de binnenstad zullen trekken. “De politie houdt de situatie in de hele stad nauwlettend in de gaten en is voorbereid op verschillende scenario’s”, aldus de gemeente. Iedereen die zich binnen die periode in de desbetreffende gebieden bevindt, kan preventief worden gefouilleerd. De gemeente spreekt over ‘een kans op grote openbare ordeverstoringen’. De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen begint woensdagavond om 20.00 uur.

Door de situatie staan de officiële huldiging en het kampioensfeest enkels gepland in de Johan Cruijff ArenA, in het geval dat Ajax zijn naaste achtervolger PSV op een onoverbrugbare afstand zet. De Amsterdammers zijn bij een overwinning op sc Heerenveen verzekerd van de titel. Bij ieder ander resultaat is de uitslag van PSV in de thuiswedstrijd tegen NEC - die op hetzelfde moment plaatsvindt - van belang. Voor de supportersgroepen van Ajax is het besluit van Halsema een doorn in het oog: zo riepen de AFCA Supportersclub en de F-side van Ajax eerder al op om toch naar Amsterdam te komen wanneer de club woensdag het landskampioenschap pakt, ook wanneer zij niet over een wedstrijdkaartje beschikken. “Dat is diep en diep triest”, reageerde directeur van de supportersvereniging van Ajax Fabian Nagtzaam daarop. “Hopelijk is dit eenmalig en heeft de gemeente Amsterdam de volgende keer het personeelsbeleid beter op orde.”

Halsema werd bedolven onder bedreigingen en gescheld na de aankondiging van de gemeente . De burgemeester maakte in een statement op Instagram duidelijk dat ze zelf liever ook voor een huldiging in de stad had gekozen. "In 2019 kon het na vele jaren eindelijk weer: de Ajax-huldiging op het Museumplein", schreef ze maandag op Instagram. "Dit seizoen wilden we dat herhalen. We hebben talloze bedrijven gebeld. Er is in heel Nederland een groot tekort aan beveiligingspersoneel. En tot groot chagrijn hebben we samen met Ajax moeten besluiten dat we de huldiging niet veilig konden organiseren. “Sinds wij (de gemeente Amsterdam, red.) dit bericht naar buiten hebben gebracht, ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen: houd je in! Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen."

"Natuurlijk keur ik de beledigingen en bedreigingen ten strengste af", reageerde ook Edwin van der Sar tegenover het ANP. "Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos. Waarom doe je zoiets? Ze doet naar eer en geweten haar werk voor de stad Amsterdam. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat mensen daar dan zo op reageren. Als we kampioen worden, dan vieren we dat het liefste op het Museumplein, dat mag duidelijk zijn. Maar ze heeft uitgelegd waarom dat niet mogelijk is en daar hebben we mee te dealen.”