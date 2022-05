Niet ‘Pichichi’ Memphis, maar Frenkie krijgt aandacht: ‘Niet van zijn niveau’

Woensdag, 11 mei 2022 om 13:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:07

De Spaanse media zijn gematigd positief over het Barcelona dat dinsdag Celta de Vigo met 3-1 opzijzette. Het optreden van Memphis Depay - die de openingstreffer verzorgde - wordt noch als denderend of bedroevend beschouwd, en inspireert vooral opmerkingen over de tactische keuze van Xavi om de Nederlander op het middenveld te posteren. Ook Frenkie de Jong speelde volgens de media geen grootse pot, maar verdient wel een betoog om hem komende zomer in Catalonië te houden.

Xavi leek dinsdagavond op papier met een viermansaanval te beginnen, daar de namen van Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres én Memphis allen op het startformulier prijkten. Laatstgenoemde begon echter als aanvallende middenvelder en verzorgde vanaf die positie de openingstreffer op aangeven van Dembélé. Daarmee bracht de 'Pichichi' - Spaans voor topscorer - van Barcelona zijn seizoentotaal op dertien competitietreffers.

Memphis doet het!!?? Na uitstekend voorbereidend werk van Dembélé trapt de Barça-spits de 1-0 binnen??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCelta pic.twitter.com/2S5DGLP9zs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 10, 2022

Desondanks zijn de media gematigd positief over Memphis. 'Doorslaggevend', noemt Mundo Deportivo het optreden van de 77-voudig Oranje-international nog wel; Sport vat het samen als 'gewoontjes'. "Het maakt hem niet uit of Barça beter of slechter speelt met hem; zijn spel gebruikt zijn eigen kwaliteiten", voegt laatstgenoemde toe. Toch geeft Sport Memphis een zeven, waar Frenkie de Jong slechts een zes verdient. "Hij probeerde de overdrachtsriem tussen verdediging en aanval te zijn", is het oordeel, "maar de riem dient te worden aangetrokken. Hij houdt ervan om meer te rennen dan te stoppen."

Ook Mundo Deportivo beoordeelt de performance van Frenkie met een zes, maar breekt bij monde van journalist Xavier Bosch wel een lans voor het aanblijven van de middenvelder. "Hem verkopen voor miljoen en Franck Kessié gratis binnenhalen is niet te begrijpen, zelfs niet vanuit economisch standpunt. Barça heeft om de gloriedagen te herleven een talent van de buitencategorie nodig. Carlos Soler of Marc Roca (die naar verluidt in beeld zijn als vervanger van De Jong, red.) zitten nog niet aan de tafel van de Nederlander. Hij pusht zichzelf zo enorm en zet zo veel druk op zichzelf, maar Xavi is de ideale coach om hem te kalmeren. Met Frenkie kan Barça vinden wat ze zoeken: een middenvelder voor tien jaar. Hem laten gaan zou een enorme fout zijn."