Ajax-icoon Henk Groot op 84-jarige leeftijd overleden

Woensdag, 11 mei 2022 om 11:12 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:35

Henk Groot, voormalig speler van Ajax, Feyenoord en het Nederlands elftal, is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. De aanvaller werd namens Ajax twee keer topscorer van Nederland en won met zowel de Amsterdammers als met de Rotterdammers het landskampioenschap. Bij zijn tweede periode in Amsterdamse dienst was Groot onder Rinus Michels een mentor voor onder meer de jonge Johan Cruijff en Wim Suurbier.

Groot begon zijn carrière bij amateurvereniging Zaandijk, waarna hij als semi-prof bij Stormvogels aan de slag ging. Samen met zijn broer Cees wist hij de aandacht van Ajax te trekken. In 1959 tekenden de broers bij de Amsterdamse club. Met een hattrick in zijn debuutwedstrijd gaf Henk Groot het startschot voor een zeer succesvol seizoen, waarin Ajax het landskampioenschap won en de aanvaller zelf topscorer van de competitie werd. Nadat een deal met het Italiaanse Lanerossi Vicenza klapte en de oud-international (39 wedstrijden) zichzelf op de transferlijst zette, nam de rivaal uit Rotterdam hem over van Ajax.

We are saddened by the passing of our former player Henk Groot at the age of 84. He played 305 games for Ajax and scored 207 goals. Our thoughts are with his friends and family. — AFC Ajax (@AFCAjax) May 11, 2022

Met Feyenoord werd Groot eveneens kampioen. Rinus Michels besloot hem daarop terug te halen naar Ajax. In zijn tweede periode in Amsterdam begeleidde Groot jonge talenten als Cruijff en Suurbier. De Pool Zygfryd Szoltysik maakte met een doodschop in 1969 tijdens een interlandwedstrijd een abrupt einde aan zijn carrière. Na zijn carrière verdween Groot uit de voetbalwereld. In 1970 werd hij namens de partij Gemeentebelangen verkozen in de gemeenteraad van Zaandijk. Met 41 doelpunten namens Ajax in het seizoen 1960/61 is Groot na Coen Dillen (43) de speler met de meeste competitiedoelpunten in één seizoen ooit.

Saddened by the passing of former Oranje-international Henk Groot (84). Groot played 39 matches for Oranje and scored 12 times. Our thoughts are with all of his family and friends. ?? pic.twitter.com/813Mk2neRt — OnsOranje (@OnsOranje) May 11, 2022

Volgens Ajax behoort Groot tot de 'allerbeste schutters' in de historie van de club. De doelpuntenmaker van weleer bleef altijd een trotse Ajacied, zo schrijven de Amsterdammers in een In Memoriam op de clubsite. Groot overleed woensdag in een verzorgingshuis in Zaandam. Ter nagedachtenis aan de voormalig aanvaller en de maandag overleden Jody Lukoki (29) draagt Ajax woensdag tijdens het thuisduel met sc Heerenveen rouwbanden. Ook is er voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte.