Clubs brengen massaal eerbetoon aan overleden Jody Lukoki

Woensdag, 11 mei 2022 om 07:59 • Laatste update: 08:03

Bij verschillende wedstrijden in de Eredivisie wordt woensdagavond stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Jody Lukoki. De buitenspeler speelde in Nederland voor Ajax, FC Twente, SC Cambuur en PEC Zwolle. Bij sommige duels wordt met rouwbanden gespeeld. Ook wordt er een minuut stilte in acht genomen.

Bij FC Twente, de club waar Lukoki meest recentelijk onder contract stond, brengen voormalig ploeggenoten voorafgaand aan het duel met FC Groningen een eerbetoon aan de aanvaller. Dinsdag is door de club uit Enschede een bijeenkomst georganiseerd waarbij de directie en trainer Ron Jans hebben stilgestaan bij het overlijden van Lukoki. “Dit is zo verschrikkelijk. Ik ben er kapot van”, reageerde Jans in De Telegraaf. "Het is verschrikkelijk dat iemand zo jong overlijdt en hij laat ook een dochtertje achter. Het is heel triest.”

Ook in de Johan Cruijff ArenA wordt stilgestaan bij de dood van de Lukoki. Ajax, de club waar hij tussen 2010 en 2014 speelde en zijn debuut in het betaalde voetbal maakte, draagt rouwbanden in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen. Ook bij PEC Zwolle (uit bij Sparta Rotterdam) en SC Cambuur (thuis tegen Willem II) worden rouwbanden gedragen. Lukoki werd door Ajax verhuurd aan Cambuur en maakte in 2014 definitief de overstap naar PEC Zwolle. Ook wordt er een minuut stilte gehouden bij de wedstrijden van Ajax en Cambuur.

Volgens berichten van het Algemeen Dagblad is Lukoki overleden na een gewelddadige ruzie met familieleden. Aanvankelijk was er niets bekend over zijn doodsoorzaak, maar volgens de krant heeft de voetballer 'rake klappen' geïncasseerd op een feest. Toen hij eenmaal thuis was, besloot hij vanwege extreme hoofd- en kniepijn naar het ziekenhuis te gaan, waar het snel bergafwaarts ging met zijn gezondheid. Maandag werd zijn overlijden bevestigd door zijn management.