Steijn heeft geen spijt van provocatie: ‘Blij dat ik ze stil heb gekregen'

Woensdag, 11 mei 2022 om 06:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

Het Keuken Kampioen Play-Off-duel tussen NAC Breda en ADO Den Haag (1-2) had dinsdagavond een bijzonder tintje voor Sem Steijn. De middenvelder zag vader Maurice Steijn vorig jaar na onenigheid opstappen bij de Brabantse club. Na zijn openingstreffer nam hij zijn gram door zijn treffer te vieren voor de harde kern van NAC. Na afloop erkent Steijn dat het 'niet handig was'. Spijt heeft hij niet van zijn actie. "Er zijn wel meer dingen niet handig."

Bekijk hier de reactie van Sem Steijn na afloop van de play-offwedstrijd tegen NAC Breda (1-2 winst).

Er was veel om te doen vorig jaar. Steijn senior liep op het laatste moment promotie naar de Eredivisie mis en zag de hel losbarsten. De oefenmeester werd een van de mikpunten, wat uiteindelijk leidde tot zijn vertrek bij de Parel van het Zuiden. Er werd gesteld dat de oefenmeester werd bedreigd, maar dat is nooit bewezen. Ook is er nooit een aangifte binnengekomen. Dinsdagavond keerde de familie Steijn terug in het stadion van NAC voor de play-offwedstrijd van ADO. Een treffer van Steijn en een laat doelpunt van diens invaller Sacha Komljenovic waren genoeg voor een 1-2 zege.

"Dit is een goede overwinning", concludeert Sem Steijn na afloop voor de camera van Voetbalzone. "We hebben er hard voor gewerkt. Heel belangrijk dat we deze in de laatste seconde binnen hebben weten te slepen. Hoe ik heb toegeleefd naar de wedstrijd? Relaxed. Ik vind het mooi om hier te mogen spelen voor 20.000 man. Wij willen vol voor de halve finale gaan. Het maakt niet uit tegen wie je speelt. Omdat het play-offs zijn komt er wel iets meer druk bij kijken, het zijn geen normale wedstrijden."

Steijn opende tien minuten voor rust de score en besloot zijn treffer door met zijn armen gespreid voor de harde kern van NAC te gaan staan. "Dat had ik niet van tevoren bedacht", vertelt de middenvelder. "Er kwam een hoop emotie los. Misschien niet handig, maar er zijn wel meer dingen niet handig. Ik ben heel blij met mijn doelpunt. Ik ben blij dat ik de mensen hier stil heb gekregen. Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb direct na de wedstrijd een appje gehad van mijn vader. Hij was trots, ik heb hem zien staan."