Camp Nou houdt adem in na beangstigend duel Araújo; Barça komt met nieuws

Woensdag, 11 mei 2022 om 00:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:11

Het duel tussen Barcelona en Celta de Vigo (3-1) is dinsdagavond opgeschrikt door een blessure van Ronald Araújo. De verdediger kwam na een uur spelen hard in botsing met ploeggenoot Gavi en viel niet veel later neer op de grond. Er moest een ambulance aan te pas komen om Araújo van de juiste medische zorg te voorzien. Barcelona kwam al snel na de wedstrijd met een nieuwsupdate en nam daarin de eerste schrik weg.

Het incident gebeurde na ruim een uur spelen. Gavi en Araújo gingen beiden naar de bal en kwamen vervolgens met de hoofden tegen elkaar. De middenvelder bleef meteen liggen op de grond. Araújo liep verder, maar stortte een paar meter verder ogenschijnlijk bewusteloos ter aarde. De Catalaanse club schrijft dat het om een hersenschudding gaat en dat Araújo voor verder onderzoek naar het ziekenhuis is gebracht. Gavi werd ter plekke op het veld behandeld door de medische staf en kon het duel 'gewoon' uitspelen.

LATEST NEWS | Ronald Araujo has suffered a concussion and has been taken to the hospital to undergo further testing pic.twitter.com/XdcgtO2dpn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2022

Araújo moest minutenlang op het veld worden behandeld. De Uruguayaan werd gestabiliseerd op een brandcard gelegd en in de toegesnelde ambulance getild. Barcelona kwam een kwartier na het incident, terwijl het duel nog in volle gang was, met een update. Daarmee werd de eerste schrik weggenomen door de Spaanse topclub. Barcelona won het duel vrij eenvoudig. Memphis Depay opende de score en zag concurrent Pierre-Emerick Aubameyang eveneens op het scorebord verschijnen met twee treffers. Iago Aspas deed iets terug namens Celta: 3-1.

?? El momento en el que @RonaldAraujo_4 se desploma luego de su choque de cabezas con Gavi. pic.twitter.com/SDPnTpuu4u — BUYSAN (@Buysan) May 10, 2022