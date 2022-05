Aftocht per ambulance Ronald Araújo smet op overwinning Barcelona

Dinsdag, 10 mei 2022 om 23:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:40

Barcelona heeft de tweede plaats in LaLiga steviger in handen. Xavi zag zijn elftal dinsdagavond in het eigen Camp Nou met 3-1 winnen van Celta de Vigo. Memphis Depay, die vanaf de linkerkant van het middenveld opereerde, opende na een halfuur spelen de score voor de Catalanen. Frenkie de Jong had ook een basisplaats bij Barcelona. Luuk de Jong werd in de slotfase als invaller gebruikt door Xavi. Ronald Araújo moest per ambulance het veld af na een botsing met Gavi. De verdediger liep daarbij een hersenschudding op en moest naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De voorsprong op nummer drie Sevilla bedraagt nu zeven punten, al komt die club woensdagavond nog in actie tegen Real Mallorca.

Het was na een kwartier spelen even schrikken voor Barcelona, dat in 32 ontmoetingen op een dinsdagavond nog nooit had verloren in Laliga. Araújo ging in de fout en gaf Iago Aspas daarmee een vrije doortocht richting het doel. De centrumverdediger kon zijn misser echter net op tijd goedmaken, tot opluchting van hemzelf en zijn ploeggenoten. Celta maakte sowieso wel een sterke indruk in de openingsfase, met op een gegeven moment zelfs 56 procent balbezit voor de bezoekers. Desondanks wist Barcelona de ban te breken na bijna een halfuur spelen.

Memphis doet het!!?? Na uitstekend voorbereidend werk van Dembélé trapt de Barça-spits de 1-0 binnen??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCelta pic.twitter.com/2S5DGLP9zs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 10, 2022

Ousmane Dembélé was op rechts twee Celta-spelers te vroeg af, waarna de vleugelaanvaller rechts van de zestien de bal voorgaf op Depay. De Oranje-international schoot raak, al zag doelman Matías Dituro er niet goed uit bij de inzet van de Depay. Aan de andere kant hield Marc-André ter Stegen Barcelona op voorsprong met een knappe reflex op een schot van Thiago Galhardo. Vier minuten was rust was Depay de aangever bij de 2-0 van Pierre-Emerick Aubameyang. De Nederlander ging het strafschopgebied in en gaf de bal voor op zijn collega-aanvaller. De spits uit Gabon profiteerde van slecht verdedigen van Celta en tekende met een knal in de rechterhoek voor zijn derde doelpunt in het Camp Nou sinds zijn komst in januari.

Diezelfde Aubameyang was drie minuten na rust wederom belangrijk voor Barcelona, waar Ferran Torres in de rust werd vervangen door Riqui Puig. Dembélé werd op de rechterflank geen strobreed in de weg gelegd door de verdedigers van Celta en de flankspeler kon dan ook makkelijk voorgeven op Aubameyang. De voormalig Arsenal-aanvaller kwam van ver aangerend en schoot de bal vervolgens onberispelijk in de linkerbenedenhoek: 3-0. De vreugde bij de doelpuntenmaker en zijn ploeggenoten was overigens opvallend groot. Celta ga de moed niet op zijn de derde Barcelona-treffer, wat slechts twee minuten later resulteerde in de aansluitingstreffer. Een matige pass van Ter Stegen op Araújo werd onderschept door Galhardo, die Aspas in staat stelde om de 3-1 aan te tekenen. Het was alweer de tiende treffer van de 34-jarige Celta-spits tegen Barcelona deze eeuw, hetzelfde aantal als voormalig aanvaller Forlán.

Celta rook bloed en leek Barcelona even aan het wankelen te brengen. Na bijna een uur spelen in het Camp Nou was er een meevaller voor de formatie van Xavi. Jeison Murillo, die als invaller pas dertien minuten in het veld stond, kreeg direct rood toen hij de doorgebroken Depay neerhaalde. Laatstgenoemde ontfermde zich vervolgens over de vrije trap net buiten de zestien. Zijn inzet verdween net naast het doel van Celta. Kort daarna moest de ongelukkige Araújo per brancard het veld af nadat hij met zijn hoofd tegen die van Gavi was gekomen. Niet alleen de centrale verdediger, maar ook Depay ging na 65 minuten spelen naar de kant bij Barcelona. De trefzekere aanvaller werd afgelost door Ansu Fati.

LATEST NEWS | Ronald Araujo has suffered a concussion and has been taken to the hospital to undergo further testing pic.twitter.com/XdcgtO2dpn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2022

Celta bleef ondanks de ondertalsituatie voor gevaar zorgen. Aspas was met nog twintig minuten te spelen op weg naar het doel van Ter Stegen, om toch te kiezen voor de pass richting Brais Méndez. Barcelona kon uiteindelijk de 3-2 voorkomen, maar het gaf aan dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Aan de andere kant ging Dembélé na een rush op rechts naar de grond in de zestien, maar een strafschop kwam er niet voor de Franse aanvaller. In de 77ste minuut leek de ingevallen Riqui Puig van dichtbij de 4-1 te maken voor Barcelona, maar de middenvelder werd teruggefloten wegens buitenspel. Xavi besloot om Luuk de Jong in de 84ste minuut nog het veld in te sturen als vervanger van Aubameyang. Het inbrengen van de kopsterke spits leek gelijk impact te hebben. Hij kon een voorzet van Dani Alves echter niet al koppend tot doelpunt verwerken. Barcelona trok de zege over de streep na meer dan tien minuten aan blessuretijd. Het winnende elftal van Xavi gaat zondag op bezoek bij Getafe.

Weer Aubameyang en Celta is klaar! ? Auba maakt er vlak na rust ook 3-0 van voor Barça en dus rest schadebeperking door de bezoekers #ZiggoSport #LaLiga #BarçaCelta pic.twitter.com/LB51p92RUM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 10, 2022