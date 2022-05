Winnend Liverpool presteert wat slechts één club eerder lukte

Dinsdag, 10 mei 2022 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:17

Liverpool heeft dinsdagavond gedaan wat het moest doen in de strijd om de landstitel. De ploeg van Jürgen Klopp, die afgelopen weekend niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Tottenham Hotspur, won ditmaal wel van Aston Villa: 1-2. Doelpunten van Joël Matip en Sadio Mané waren voldoende om clublegende Steven Gerrard te verslaan op Villa Park. Mané (15) heeft nu net als Diogo Jota (16) en Mohamed Salah (22) de grens van vijftien doelpunten gepasseerd dit seizoen. Alleen Manchester City lukte het ooit eerder om met drie spelers op minimaal vijftien treffers te eindigen in een Premier League-seizoen. Door de zege komt Liverpool weer op gelijke hoogte met City (86 punten). De ploeg van Josep Guardiola komt echter woensdag nog in actie tegen Wolverhampton Wanderers.

Het zijn cruciale weken voor Liverpool. The Reds hebben in de strijd om de landstitel een flinke tik te verwerken gekregen, maar strijden dit seizoen nog op verschillende fronten mee. Aanstaande zaterdag is Chelsea de tegenstander in de finale van de FA Cup, terwijl later dit seizoen in het Stade de France de Champions League-finale wordt gespeeld tegen Real Madrid. Klopp hield om die reden Mohamed Salah op de bank. Andrew Robertson maakte helemaal geen onderdeel uit van de selectie. Aan de kant van Villa was er wel een basisplek voor Philippe Coutinho. De Braziliaan droeg tussen 2013 en 2018 het shirt van Liverpool.

Wat een start!!! ???? Liverpool repareert een hele vroege achterstand meteen! Game On! ?? '4 Ruiz 1-0 '6 Matip 1-1 #ZiggoSport #PremierLeague #AVLLIV pic.twitter.com/pp3AUsK1kh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 10, 2022

Fans op Villa Park konden vanaf het eerste fluitsignaal rekenen op opwinding, daar Alisson Becker al vroeg in het duel in actie moest komen op een inzet van Ollie Watkins. Amper een minuut later, in de derde speelminuut, was de goalie van Liverpool alsnog geklopt. Douglas Luiz was hem in twee instanties de baas. De Braziliaan kopte in eerste instantie op zijn landgenoot, maar was er vervolgens als de kippen bij om de rebound binnen te werken: 1-0. Heel lang liet het antwoord van Liverpool niet op zich wachten. Na zes minuten trok Matip de stand al gelijk. Uit een corner konden schoten van Virgil van Dijk en Jota nog geblokt worden, maar was een inzet van Matip te machtig: 1-1.

Ook Konstantinos Tsimikas deed in de beginfase een duit in het zakje. De voormalig Willem II'er zag hoe Emiliano Martínez een onbedoeld schot op doel ternauwernood wegtikte onder de lat. De storm ging na een kwartier spelen iets liggen. Mané kopte in het restant van de eerste helft nog naast op aangeven van Tsimikas en aan de overkant kon ook een kopkans van Danny Ings niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Tien minuten voor rust dacht Mané de score te verdubbelen. De Senegalees kon eenvoudig afronden na een breedtepass van Luis Díaz, maar de Colombiaan stond in aanloop naar de treffer buitenspel en werd terecht teruggefloten door scheidsrechter Jon Moss.

Mané met de kop en Liverpool leidt!! ????? The Reds komen op 1-2 bij Aston Villa en zo blijft de titeldroom levend #ZiggoSport #PremierLeague #AVLLIV pic.twitter.com/r2xGq4CVz5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 10, 2022

Na rust viel er aanzienlijk minder te genieten. Trent Alexander-Arnold probeerde het ineens met een vrije trap van afstand, maar zag zijn schot rakelings naast gaan. Klopp bracht vervolgens Thiago Alcântara voor Curtis Jones en zag Mané niet veel later de bevrijdende 1-2 maken. De aanvaller hoefde alleen maar het hoofd tegen een voorzet van Díaz te zetten. De treffer betekende een historische, daar Mané, Salah en Jota nu allemaal minimaal vijftien keer hebben gescoord dit seizoen in de Premier League. Dat lukte slechts één team eerder: Manchester City in het seizoen 2013/14 met Yaya Touré, Edin Dzeko en Sergio Agüero. In de slotfase van het duel schoot Naby Keïta nog naast en werd een treffer van Ings terecht afgekeurd wegens buitenspel. De druk ligt weer bij City.

?? STAT: Liverpool are just the second team in Premier League history to have three players reach 15+ goals in a single campaign [Sadio Mané, Mohamed Salah, Diogo Jota], after Manchester City’s title winning side of 2013-14 [Yaya Touré, Sergio Agüero, Edin Dzeko]. #awlive [opta] pic.twitter.com/AR4KFeoOxg — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 10, 2022