Excelsior geeft 2-0 voorsprong tegen Roda JC binnen twee minuten weg

Dinsdag, 10 mei 2022 om 22:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:56

Excelsior en Roda JC Kerkrade zijn met een 2-2 gelijkspel begonnen aan de Keuken Kampioen Play-Offs. De Rotterdamse club leek op rozen te zitten na de 2-0 voorsprong halverwege, maar de opponent uit Limburg kwam sterk terug na rust. Aanvalsleider Thijs Dallinga, die het reguliere seizoen afsloot als topscorer in de Keuken Kampioen Divisie (32 doelpunten), was andermaal belangrijk voor Excelsior met een treffer, al was dat niet voldoende voor de winst. Zaterdag staat de returnwedstrijd in Kerkrade op het programma.

De thuisspelende ploeg begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd, wat al in de tiende minuut de openingstreffer opleverde. Kenzo Goudmijn ging de combinatie aan net buiten het strafschopgebied van Roda, om de bal daarna terug te krijgen. De centrale middenvelder ging de zestien in en liet doelman Rody de Boer kansloos met een hoog en fraai schot uit de draai: 1-0. Excelsior bleef het publiek daarna vermaken met aanvallend voetbal. Roda JC hoopte kort voor rust een strafschop te krijgen toen Amir Absalem onderuit ging in de zestien, maar de bal kwam niet op de stip te liggen. Er kon ook geen check worden gedaan, want in de play-offs wordt geen gebruik gemaakt van de VAR.

Kort daarna werd aan de andere kant wel een strafschop gegeven, na een tackle van Roda-verdediger Daryl Werker. Dallinga maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 2-0. Patrick Pflücke schoot kort voor het rustsignaal nog voorlangs. Roda JC was niet in staat gelijk wat terug te doen en de Limburgers gingen met een ongunstige tussenstand de kleedkamer in. Kort na rust leverden schoten van Mats Wieffer en Goudmijn niet de 3-0 op voor het gretige Excelsior. Uit een hoekschop viel de derde treffer bijna alsnog, maar Roda kwam wederom goed weg. De bezoekers werden gaandeweg de tweede helft wel sterker en Excelsior begon steeds meer te loeren op de ruimte op de counter. Goede kansen waren halverwege evenwel niet besteed aan Wieffer en Reuven Nijmeijer, die allebei werden gestuit door De Boer.

Niet de 3-0, maar de 2-1 verscheen op het scorebord in minuut 67. Dylan Vente schoot hard binnen van grote afstand, wat de hoop helemaal leek terug te brengen aan de kant van Roda JC. Slechts een minuut na de aansluitingstreffer tekende de mee opgekomen verdediger Stefano Marzo voor de 2-2. Met nog tien minuten op de klok in het boeiende duel leek Davy van den Berg de comeback compleet te maken. Via doelman Stijn van Gassel en de lat ging de bal er niet in. Drie minuten na het schrikmoment kwam Excelsior bijna weer aan de leiding. De kopbal van Redouan El Yaakoubi ging maar net naast. Vier minuten voor tijd verdween ook een schot van Siebe Horemans naast het doel van Roda JC, dat zaterdag bezoek krijgt vanuit Rotterdam.