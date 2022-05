Sem Steijn haalt gram op NAC-fans en ziet vervanger uitgroeien tot held

Dinsdag, 10 mei 2022 om 20:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:07

ADO Den Haag is dinsdagavond met een late 1-2 zege op NAC Breda begonnen aan de Keuken Kampioen Play-Offs. Sem Steijn opende de score voor de bezoekers uit Den Haag, waarna Michaël Maria de stand ruim een kwartier voor tijd gelijk trok in het Rat Verlegh Stadion. Sacha Komljenovic was in extremis de matchwinner van ADO. Steijn liet overigens duidelijk merken aan de supporters van NAC dat hij had gescoord, tot grote woede van de fans van de thuisclub. Een en ander heeft wellicht te maken met zijn vader Maurice Steijn, die NAC medio 2021 verliet na bedreigingen aan zijn adres. Steijn senior was destijds in een machtsstrijd verwikkeld met clubicoon en toenmalig technisch directeur Ton Lokhoff, wat kwaad bloed zette bij een deel van de NAC-aanhang.

In de beginfase van de ontmoeting in Breda gingen beide ploegen op jacht naar de snelle voorsprong. Ricardo Kishna kreeg een mogelijkheid na twintig minuten spelen, maar de inzet van de vleugelaanvaller vloog langs het doel van NAC. Diezelfde Kishna moest enkele minuten later verzorgd worden, al hoefde hij de strijd toen nog niet definitief te staken. Kort daarna was dat wel het geval voor de voormalig Ajacied. Na ruim een halfuur spelen verscheen de 0-1 op het scorebord. Felipe Pires werd nog gestuit door doelman Nick Olij, maar in de rebound schoot Steijn wel raak. De doelpuntenmaker juichte opzichtig voor het vak van de fanatieke aanhang van NAC, terwijl hij ook naar zijn naam op het shirt wees. Fluitconcerten en boegeroep waren zijn deel.

Een minuut na de openingstreffer van Steijn haalde de alerte Boy Kemper aan de andere kant een bal van de lijn. ADO wist het rustsignaal te bereiken met de minieme voorsprong. Kort na de hervatting gaf Dhoraso Moreo Klas namens ADO een waarschuwing af met een harde knal. Na ruim een uur spelen kwam bij NAC Michaël Maria binnen de lijnen, een wissel die uiteindelijk goed uitpakte voor de thuisploeg. Met nog twintig minuten op de klok waren Daryl Janmaat in de rug gelopen door Mario Bilate, waarna een opstootje opstond. Beide kemphanen werden bestraft met een gele kaart. Drie minuten later schoot de ingevallen Maria van net buiten de zestien raak in de bovenhoek, nadat ADO de bal niet goed kon wegwerken. Het goede voorbereidende werk was van Bilate.

Het was voor NAC echter niet voldoende om een goed resultaat over de streep te trekken, al leek de gelijkmaker de thuisploeg de nodige inspiratie te geven. Giovanni Franken had in de 86ste minuut een gouden hand van wisselen met het inbrengen van Komljenovic voor de moegestreden Steijn. De pas achttienjarige middenvelder tekende in de tweede minuut van de blessuretijd voor de winnende treffer, tot grote vreugde van alles en iedereen bij ADO. De invaller kon van dichtbij scoren na een goede individuele actie op rechts van de mee opgekomen Janmaat. Beide ploegen ontmoeten elkaar deze zaterdag weer, maar dan in het Cars Jeans Stadion van de Haagse club. De winnaar van het tweeluik speelt in de volgende ronde tegen FC Eindhoven of De Graafschap. Die clubs hielden elkaar maandag in bedwang: 1-1.