United wil Chelsea met 30 miljoen aftroeven voor eerste aankoop Ten Hag

Dinsdag, 10 mei 2022

Manchester United heeft zijn pijlen gericht op Borna Sosa, meldt Kicker. De 24-jarige linkervleugelverdediger van VfB Stuttgart moet de eerste aankoop worden van Erik ten Hag. De interesse van United moet Chelsea op scherp zetten, daar the Blues al langer achter Sosa aan zitten. Voor een bedrag van dertig miljoen euro moet de Kroaat alsnog naar Old Trafford worden gehaald, zo klinkt het.

Chelsea ziet in Sosa de ideale backup voor Ben Chilwell, maar heeft nu onverwachte concurrentie gekregen in de strijd om de handtekening van de linksback. Kicker weet dat Ten Hag Chelsea graag wil verslaan door Sosa deze zomer aan zijn selectie toe te voegen. De linksbenige Kroaat kwam dit seizoen tot 27 wedstrijden in de Bundesliga en droeg rechtstreeks bij aan 9 doelpunten. Sosa moet bij United de concurrentiestrijd aangaan met Luke Shaw en Alex Telles en Ten Hag meer mogelijkheden bieden.

Sosa is naar verluidt voor zo'n 30 miljoen euro op te halen uit Stuttgart. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2025, nadat hij in 2020 zijn verbintenis voor de laatste keer verlengde. Stuttgart staat niet meteen te springen om een vertrek van Sosa, maar is zich ervan bewust dat als United met een goed bod op de proppen komt, ze een transfer moeilijk kunnen tegenhouden. Shaw was dit seizoen eerste keus op de linkerflank bij United, maar hij kwam mede door blessures tot slechts negentien basisoptredens. Bovendien loopt zijn contract volgend jaar af.

De defensieve problemen zijn een van de belangrijkste redenen voor de schrikbarende terugval die United momenteel doormaakt. De grootmacht kreeg liefst 56 tegentreffers te verwerken in 37 wedstrijden in de Premier League dit seizoen. Afgelopen weekend werd er nog met 4-0 verloren bij Brighton and Hove Albion. Verwacht wordt dat Ten Hag prioriteit geeft aan het versterken van de laatste linie met het aantrekken van enkele nieuwelingen. Volgens bovengenoemd dagblad heeft de huidige trainer van Ajax Sosa aangewezen als belangrijkste kandidaat om de achterhoede van een kwaliteitsimpuls te voorzien.

Shaw speelde vorig seizoen een sleutelrol in aanloop naar de finale van de Europa League en hielp de club naar de tweede plek in de Premier League, maar is door een vormdip en blessureleed uit de gratie geraakt. Telles stond bij tien van de laatste elf competitieduels aan de aftrap. Echter zijn ze bij United nog niet te spreken over de defensieve kwaliteiten van de Braziliaan, waardoor Sosa naar voren is gekomen als potentiële vervanger. Laatstgenoemde scoorde dit seizoen één keer en gaf acht assists. Hij kwam vijf keer in actie voor de nationale ploeg van Kroatië.