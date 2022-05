Depay start weer in zeer aanvallende opstelling van Barcelona

Dinsdag, 10 mei 2022 om 20:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:01

Xavi heeft de opstelling bekendgemaakt van Barcelona voor de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo van dinsdagavond. Memphis Depay start in een elftal met klaarblijkelijk zeer aanvallende intenties, want er staan maar liefst vier aanvallers op het wedstrijdformulier. Bij een zege in het Camp Nou doen de Catalanen heel goede zaken in de strijd om plaats twee in LaLiga. In Barcelona rolt de bal vanaf 21.30 uur.

Naast Depay hebben ook Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres een basisplaats bij de thuisclub. Depay lijkt overigens vanaf de linkerkant van het middenveld te starten. Frenkie de Jong moet samen met Gavi zorgen voor de balans op het middenveld van Barcelona. In de achterhoede is er weer plaats voor de ervaren backs Dani Alves en Jordi Alba, met Ronald Araújo en Eric García in het hart van de verdediging. Luuk de Jong is door Xavi op de bank geposteerd, net als onder meer Ansu Fati en Riqui Puig.

Xavi kan vanwege blessureleed niet beschikken over enkele spelers in de een na laatste thuiswedstrijd van dit seizoen in LaLiga: Gerard Piqué, Sergiño Dest, Pedri en Nico. Sergio Busquets ontbreekt vanwege een automatische schorsing na tien gele kaarten. Marc-André ter Stegen is weer geheel fit en de Duitse doelman vervangt Neto onder de lat bij de thuisspelende ploeg.

Barcelona kende een goede generale voor deze thuiswedstrijd, want afgelopen zaterdag werd met 1-2 gewonnen van Real Betis. Jordi Alba was de grote held van de bezoekers met de winnende treffer in de 94ste minuut. Bij een zege op Celta loopt de voorsprong op nummer drie Sevilla op tot zeven punten, al heeft de concurrent dan nog wel een duel tegoed. Eerder dit seizoen gaf Barcelona op bezoek bij Celta een 0-3 voorsprong weg. De opponent van dinsdagavond pakte toen ver in blessuretijd nog een punt: 3-3.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Garcia, Alba; Frenkie de Jong, Gavi, Depay; Dembélé, Aubameyang, Torres

Opstelling Celta de Vigo: Dituro; Vázquez, Aidoo, Araujo, Galán; Beltrán; Méndez, Suárez, Cervi; Galhardo, Aspas.