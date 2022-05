Dortmund handelt razendsnel en betaalt recordbedrag voor vervanger Haaland

Dinsdag, 10 mei 2022 om 18:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:29

Borussia Dortmund heeft razendsnel gehandeld na het vertrek van Erling Braut Haaland. De Noorse spits, die vanaf komend seizoen het shirt van Manchester City draagt, wordt opgevolgd door Karim Adeyemi. De twintigjarige aanvalsleider van Red Bull Salzburg stond al langer in de belangstelling van die Borussen en is dinsdagmiddag officieel gepresenteerd. Adeyemi heeft een contract getekend tot medio 2027. Dortmund betaalt naar verluidt minimaal 38 miljoen exclusief bonussen, een nieuw clubrecord.

Ook Bayern München werd met Adeyemi in verband gebracht, maar de drievoudig Duits international heeft zijn keuze definitief laten vallen op Dortmund. De transfer is dinsdagmiddag beklonken, zo maakt Dortmund bekend op de officiële kanalen. De presentatie volgt kort na het bericht van Manchester City dat er een principeakkoord ligt om Haaland in de zomer over te nemen. Adeyemi is al de derde zomeraanwinst van Dortmund. Eerder maakte BVB de komst van Niklas Süle en Nico Schlotterbeck al bekend.

He’s Karim Adeyemi - He’s Fast - He's Home ?? pic.twitter.com/4yHWi63CaO — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2022

“Als kleine jongen was ik gefascineerd door het snelle voetbal dat Dortmund speelt", laat Adeyemi in een eerste reactie op de clubsite weten. "Daarom werd het me al snel duidelijk dat ik graag zou willen overstappen naar Dortmund toen ik hoorde van de interesse. Ik heb bewust voor de lange termijn (tot medio 2027, red.) getekend omdat ik ervan overtuigd ben dat we een goede selectie zullen krijgen dat, met de steun van de fantastische supporters, op termijn in staat zal zijn om serieus mee te doen om de titel en deze te winnen."

Adeyemi wordt volgens Duitse media overigens niet gezien als directe vervanger van Haaland. De Noor wordt gezien als een klassieke spits, waar Adeyemi meer een aanvaller met een actie is. Laatstgenoemde werd door Salzburg op zestienjarige leeftijd weggehaald bij Unterhaching. De aanvaller brak twee jaar geleden door in het eerste elftal van de Oostenrijkse topclub en beleeft nu met 23 doelpunten in 42 officiële wedstrijden een ijzersterk seizoen. Mede daardoor werd Adeyemi in september van het vorige kalenderjaar voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland. Inmiddels heeft de Duitser met Nigeriaanse roots drie interlands achter zijn naam staan.

Dortmund wilde aanvankelijk niet voldoen aan de vraagprijs van Salzburg, maar doet nu water bij de wijn om de transfer te voltooien. Adeyemi wordt dus de duurste aankoop uit de clubhistorie, een record dat op naam stond van Ousmane Dembélé (in 2016 voor 35 miljoen euro overgekomen van Stade Rennes). Bayern probeerde nog even tussen het persoonlijke akkoord van Dortmund en de aanvalsleider te komen, maar slaagde daar niet in. Der Rekordmeister zag in de Duits international de opvolger van de mogelijk vertrekkende Robert Lewandowski.