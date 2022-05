Valentijn Driessen over mysterieuze post: ‘Wijndal wil heel graag naar Ajax’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 17:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:01

Owen Wijndal heeft de tongen behoorlijk losgemaakt met een reactie op Instagram. De linkervleugelverdediger van AZ reageerde op een foto van zichzelf en Jurriën Timber op het account van de Ajacied. Brian Brobbey greep het moment aan om de geruchten over een mogelijke transfer nieuw leven in te blazen. Wijndal staat al geruime tijd op 'een lijstje' van Ajax, mede door het aanstaande vertrek van Nicolás Tagliafico. Valentijn Driessen weet dat de verdediger van AZ heel graag naar Amsterdam komt.

Brobbey reageerde op de post van Timber met 'soon?', begeleid door twee emoji's van ogen. Wijndal reageerde daar op zijn beurt op met 'jij?' en dezelfde emoji. Het onderonsje tussen de Ajacied en de Oranje-international heeft voor behoorlijk wat opschudding gezorgd, daar de naam van Wijndal al langer aan Ajax wordt gelinkt. In Alkmaar staan ze er echter niet om te springen om spelers naar de traditionele top drie te laten gaan in Nederland. Wijndal verlengde in maart zijn contract met een jaar en ligt nu tot medio 2024 vast in het AFAS Stadion.

De bewuste post met de reacties van Owen Wijndal en Brian Brobbey.

"Ik zit niet in de emoticons, maar dat Wijndal op een lijstje staat bij Ajax is duidelijk", reageert Driessen in Kick-Off, het online videoprogramma van De Telegraaf. "Tagliafico gaat weg. Ik denk dat die twee (Timber en Wijndal, red.) best wel samen willen spelen. Het zou mij niet verbazen. Ajax is op zoek naar een linksback. Wijndal wil zelf volgens mij heel graag. Alleen Ajax twijfelt nog een beetje, dat zal te maken hebben met de transfersom." Die transfersom heeft door de contractverlenging van Wijndal een flinke boost hebben gekregen. Clubs die geïnteresseerd zijn zullen het nog twee jaar doorlopende contract moeten afkopen.

Ook reageerde Driessen op het besluit van burgemeester Femke Halsema om de huldiging van Ajax niet op het Museumplein te houden. Er zijn te weinig beveiligers beschikbaar, waardoor Ajax woensdagavond bij een eventueel kampioenschap wordt gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen. "Ik vind het heel wijs en verstandig om de huldiging in de ArenA te doen, daar kun je het goed in de gaten houden", concludeert Driessen. "Als er niet genoeg beveiligers zijn ga je dat toch niet opzoeken? Zeker 's avonds niet. Lekker in de ArenA doen, nog op bezoek bij Vitesse en dan de deur op slot en op vakantie."

Volgens Driessen grijpen heel veel mensen de huldiging aan om 'bonje te schoppen'. "Dat hebben we in Marseille ook gezien. Maar je kan mensen natuurlijk niet verbieden om naar de stad te gaan. Dan moeten ze het met een noodverordening doen. Zo'n geweldig kampioenschap is dit niet. Oke, het is de 36ste landstitel, maar als je ziet hoe die in de slotfase tot stand is gekomen zijn we daar met zijn allen niet heel erg van onder de indruk. Het is met horten en stoten, nu weer bij AZ. Het is gewoon minder dan je zou verwachten met de kwaliteiten die Ajax in huis heeft. PSV hield Ajax in de tweede seizoenshelft heel goed bij."