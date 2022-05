Droomverhaal in de maak met eerste profcontract zoon Robin van Persie

Dinsdag, 10 mei 2022

Shaqueel van Persie staat op het punt om zijn eerste profcontract bij Feyenoord te tekenen. De vijftienjarige aanvaller treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader, Robin van Persie. Het Twitteraccount Feyenoord Youth Watcher, doorgaans goed ingevoerd in de jeugdopleiding van Feyenoord, meldt dat de jonge aanvaller in de komende weken een driejarig contract in Rotterdam zal tekenen.

De nog zeer jonge Shaqueel van Persie loopt sinds 2017 rond op jeugdcomplex Varkenoord, waar hij dit seizoen zijn wedstrijden in de Onder 16 afwerkt. Saillant detail is dat zijn vader assistent-trainer is van het elftal, dat wordt geleid door trainer Brian Pinas. “Hij scoort steeds vaker en heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor Nederland Onder 16” is het Twitteraccount enthousiast over de jongeling. Eerder voetbalde de vleugelaanvaller al in de jeugdopleidingen van zowel Fenerbahçe als Manchester City, toen hij met zijn vader meereisde tijdens diens periodes in Turkije en Engeland.

BREAKING NEWS! Shaqueel van Persie will sign a 3-year contract with Feyenoord in the coming weeks. He follows in the footsteps of his father Robin. Van Persie made great progress as a striker this season. He finds the net more and more and also made his debut for Holland U16. pic.twitter.com/EeP77Di91s — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) May 10, 2022

Robin van Persie begon zijn carrière ook bij Feyenoord. Op jonge leeftijd vertrok de linkspoot van Excelsior naar Feyenoord. In De Kuip veroverde hij op achttienjarige leeftijd de UEFA Cup door Borussia Dortmund met 3-2 te verslaan en werd hij verkozen tot Nederlands Talent van het Jaar. In de zomer van 2004 verkaste de oud-international naar Arsenal, na wat conflicten in Rotterdam te hebben gehad. In Engeland ontpopte de Nederlander zich tot een wereldspeler en veroverde hij met the Gunners onder meer de FA Cup en de topscorerstitel in de Premier League. In 2012 maakte hij de gevoelige overstap naar Manchester United, waarmee hij in zijn eerste seizoen gelijk kampioen werd. Na een avontuur in Turkije bij Fenerbahçe sloot hij zijn loopbaan af in Rotterdam, waar hij met Feyenoord de TOTO KNVB beker won.